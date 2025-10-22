شبکه نسیم به‌زودی با برنامه‌ای تازه و متفاوت روی آنتن می‌رود؛ «خَردِل» عنوان این برنامه گفت‌وگومحور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نسیم به‌زودی با برنامه‌ای تازه و متفاوت روی آنتن می‌رود؛ «خَردِل» عنوان برنامه‌ای گفت‌وگومحور است که با اجرای علی میرمیرانی و تهیه‌کنندگی مرتضی یعقوبی تولید شده و قرار است تجربه‌ای متفاوت از گفت‌وگوهای تلویزیونی را رقم بزند.

«خَردِل» در قالبی طنازانه، صمیمی و خلاقانه، میزبان چهره‌های هنری، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود؛ اما فراتر از گفت‌وگوی شاد و شوخ‌طبع، این برنامه در لایه‌های عمیق‌تر خود به مفاهیمی چون تاب‌آوری، مدیریت بحران، سازگاری هیجانی و امیدآفرینی در دل سختی‌ها می‌پردازد.

در روزگاری که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به لبخند، گفت‌وگو و صبر دارد، «خَردِل» تلاش دارد با زبانی ساده و نگاهی انسانی، مهارت برخورد با بحران و زیستن در دل چالش‌ها را به زبان طنز روایت کند.

با طراحی بصری مینیمال، آیتم‌های خلاقانه و لحظاتی تأمل‌برانگیز، «خَردِل» قرار است آنتن شبکه نسیم را به رنگ تازه‌ای درآورد؛ رنگی از جنس خنده، امید و خرد.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه نسیم
