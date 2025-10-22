با پیوستن مراجع علمی به فرایند مدیریت حیوانات مضر شهری، فصل تازه‌ای در شیوه‌های کنترل جمعیت سگ‌ها و موش‌ها گشوده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌هاست مهار جمعیت جانوران مضر شهری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های ثابت مدیریت شهری مطرح است؛ مسئله‌ای چندبعدی که علاوه بر پیامد‌های بهداشتی، تبعات محیط‌زیستی و اجتماعی نیز به همراه دارد. اگرچه در گذشته شیوه‌های شیمیایی و فیزیکی راهکار‌های اصلی مقابله محسوب می‌شد، امروز رویکرد مبتنی بر دانش، پژوهش و داده‌های دقیق میدانی جایگزین آن نگاه سنتی شده است.

در همین راستا، سازمان مدیریت پسماند با همکاری دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی، طراحی نقشه‌های زیست‌شناختی و ایجاد بانک اطلاعات جامع درباره پراکندگی حیوانات شهری را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که می‌تواند به الگویی علمی، ایمن و سازگار با محیط‌زیست در مدیریت جمعیت این جانوران تبدیل شود. به طوریکه کارشناسان معتقدند پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه با توان اجرایی مدیریت شهری، می‌تواند به الگویی ملی در حوزه کنترل گونه‌های شهری بدل شود و کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را به‌طور معناداری ارتقا دهد.

محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در تشریح این همکاری گفت: حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در این عرصه، نقطه عطفی در مدیریت بهداشتی شهر است. این مشارکت به ما کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه میدانی، راهکار‌هایی مؤثرتر، اصولی‌تر و انسان‌محور ارائه دهیم.

وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین نقشه‌های بیولوژیک، ارتقای آموزش کارشناسان و فرهنگ‌سازی برای شهروندان از محور‌های اصلی این برنامه است. امیدواریم این هم‌افزایی به کاهش مخاطرات بهداشتی، بهبود محیط‌زیست شهری و افزایش آرامش روانی شهروندان تهرانی منجر شود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
به نظر من اول باید آدمهای بیماری که به حیوانات ولگرد غذا میدن و باعث ازدیاد اونا میشن رو مدیریت کنید.
در تمام کشورها این کار جرم تلقی میشه و جریمه مالی سنگین داره.
این بی فرهنگها اگه پول اضافی دارن که خرج سگهای ولگرد کنن باید جریمه این بی قانونی رو هم بپردازند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
جوی های آب اینقدر کثیف هستند که که هر موشی حال می کنه. گفتید دغدغه دارند گفتم که این نکته رو عرض کنم تا میزان دغدغشون معلوم بشه! اگر من شهردار بودم چنان جوی های آب رو تمیز می کردم که یک عدد موش هم جرأت نکنه حال کنه. البته شهروندان بی فرهنگ رو هم شناسایی می کردم تا دیگه جرأت نکنند توی جوی آب آشغال بریزند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
باید غذاهای اغشطه به داروهای زد بارداری ویا عقیم کردن حیوانات استفاده بشود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
پس گربه ها چی؟ دیگه قد پلنگ شدن تمام سطل زباله ها پر گربه شده
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اگر آدم‌ها را کنترل کنید حیوانات خود به خود کنترل می شوند
اگر به گربه ها و سگهای ولگرد غذا ندهند
و در جدول‌ها و خیابان‌ها مانده غذا نریزند
همه چیز درست می‌شود
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
حالا اینا تا برنامه تدوین کنن و کلی بشینن فکر کنن و جلسه بزارن آلودگی ناشی از این حیوانات موزی 10 برابر میشه.
۱
۶
پاسخ دادن
