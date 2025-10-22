شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از ویژه برنامه‌های هفته تربیت بدنی در دبیرستان پسرانه دوره اول شهید محمد قاسمی مطلق بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته تربیت بدنی با برگزاری ویژه‌های شاد و مفرح در دبیرستان پسرانه دوره اول شهید محمد قاسمی مطلق بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی گرامی داشته شد. این مراسم با حضور جانشین فرمانده سپاه ناحیه بردسکن، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع)، جانشین فرمانده انتظامی بخش، نماینده شورای اسلامی شهر انابد و با حضور اساتید ورزش پهلوانی، دانش آموزان با نوای مرشد غلامرضا تذرو اجرای ورزش باستانی برگزار شد. همچنین مسابقه طناب کشی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

