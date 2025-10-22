باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در دلِ خاکِ حاصلخیز جنوب غربی استان فارس، جایی که آفتاب، سخاوتمندانه بر شاخسارِ درختان میتابد و بادهای ملایم کوهستان، نوازشگرِ باغهاست، شهری به نام «میمند» رخ مینماید. این منطقه، که از توابع شهرستان فیروزآباد است، نه تنها یادگارِ تاریخ کهنی است، بلکه امروزه به یکی از کانونهای شکوفایی اقتصادی و کشاورزی تبدیل شده است. در این میان، باغاتِ انجیر، همچون نگینهای سبزی در گستره این جغرافیا میدرخشند و راز توسعه و رونق شهر را در خود پنهان دارند. محصولی کهن با رایحهای شیرین و طعمی از اصالت، که هر ساله در فصل برداشت، روایتگر کوشش باغداران این دیار و توانمندیهای کم نظیر آن برای پیشرفت در عرصه صادرات و اشتغال است.
محمدهادی عابدی رئیس اداره جهاد کشاورزی میمند اظهار کرد: یک هزار و ۵۰ تن انجیر خشک از سطح ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار انجیرستانهای بخش میمند تولید شده است.
او با بیان اینکه انجیر میمند از رقم سبز استهبان است، اضافه کرد: برداشت محصول انجیر از اوایل شهریور ماه آغاز شد و اواخر مهر ماه پایان یافت.
رئیس اداره جهاد کشاورزی میمند تصریح کرد: ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغهای میمند به محصول انجیر اختصاص دارد که ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از این سطح بارور است.
عابدی گفت: این حجم تولید نشاندهنده ظرفیت بالای منطقه در تولید محصولات صادراتمحور و ایجاد اشتغال فصلی قابل توجه در طول دوره برداشت است.
او با اشاره به اینکه انجیرستانهای میمند از نظر کیفیت، کمیت و سالم بودن محصول دارای جایگاه ویژهای است، افزود: محصول انجیر بخش میمند علاوه بر صادرات به کشور چین، نیاز بازارهای داخلی کشور را نیز تامین میکند.
او بیان کرد: در بخش میمند یک واحد بسته بندی انجیر با ظرفیت سالانه ۱۰۰ تن وجود دارد که فرایند جداسازی و بسته بندی انجیر را انجام میدهند.
عابدی اظهار کرد: سرمایهگذاری مناسب و وجود صنایع تبدیلی در این بخش، میتواند به رونق صادرات و تجاری سازی این محصول کمک کند.
رئیس اداره جهاد کشاورزی میمند با اشاره به ترویج کشت محصولات کم آب بر، ادامه داد: توسعه اصولی باغات انجیر در مناطق مستعد و حاصلخیز به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با خشکسالی در دستور کار است.
انجیر میمند، نه تنها یک محصول کشاورزی، بلکه نمادی از هماهنگی طبیعت و تلاش انسان، و محور اصلی توسعه پایدار در این منطقه است. این ثمره مهم، با گذر از مرزهای جغرافیایی و رسیدن به بازارهایی مانند چین، الگویی موفق از کشاورزی هوشمند و کمآببر را به نمایش گذاشته است. آینده اقتصادی میمند در گرو سرمایهگذاری بر این طلای سبز و توسعه صنایع وابسته به آن است. بیگمان، تداوم این مسیر، میمند را به مرکزی پایدار و درخشان در نقشه کشاورزی ایران تبدیل خواهد کرد؛ کانونی که رایحه شیرین پیشرفت آن، تا دورترین نقاط خواهد رسید.