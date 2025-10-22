باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأکید بر اولویت قاطع پلیس در برخورد با سارقان و مجرمان خشن گفت: اولویت اصلی ما در پلیس آگاهی، شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع با سارقان و مجرمان خشن است. طی دو سه روز گذشته با اقدامات فنی و میدانی ۷۰ سارق و قاب‌زن حرفه‌ای که در مناطق مختلف پایتخت اقدام به سرقت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این افراد دو قبضه سلاح جنگی، ۳۵۰ دستگاه تلفن همراه مسروقه و مقادیری دیگر از اموال سرقتی کشف و ضبط شد که ان‌شاءالله از امروز تحویل مالباختگان خواهد شد.

گودرزی با اشاره به همکاری نزدیک پلیس آگاهی با دستگاه قضا تصریح کرد: با تعامل خوبی که با قوه قضائیه داریم، برخورد بسیار سخت و قاطعی با این مجرمان صورت می‌گیرد. در هفته‌های گذشته نیز تعدادی از مجرمان خشنی که سال گذشته اقدام به سرقت منزل با عنف کرده بودند، با اشد مجازات روبه‌رو شدند. همچنین پرونده دیگر سارقانی که به‌صورت خشن اقدام به سرقت می‌کردند، در حال تکمیل است و بزودی با آنان نیز برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: مجرمان خشن باید بدانند که ما هیچ‌گونه تعارفی با آنان نداریم. اگر در برابر مأموران مقاومت کنند، مطابق قانون به‌کارگیری سلاح با آنان برخورد می‌شود. در این عملیات نیز سه نفر از سارقان هنگام مقاومت در برابر مأموران، با شلیک قانونی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و هم‌اکنون تحت درمان هستند.

وی با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از سرقت گفت: از شهروندان عزیز می‌خواهیم اصول خودایمنی و خودمراقبتی را رعایت کنند. شهروندان نباید اشیاء و اموال قیمتی خود را در منزل نگهداری کنند و در صورت مشاهده افراد یا وسایل نقلیه مشکوک، حتماً موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا همکاران ما در کمترین زمان در محل حاضر شوند.

گودرزی درباره برخی سارقان کم‌سن نیز اظهار داشت: متأسفانه همچنان شاهد هستیم که برخی از زیر ۱۸ ساله‌ها در سرقت‌ها مشارکت دارند. البته این موضوع جدیدی نیست و پرونده آنان در دادسرای اطفال بررسی می‌شود. این افراد تا رسیدن به سن قانونی در مراکز نگهداری خاص قرار می‌گیرند و اقدامات اصلاحی برای بازگشت آنان به مسیر درست انجام می‌شود. هرچند که قانون در برخورد با آنان شدت کمتری نسبت به بزرگسالان دارد، اما ما تأکید داریم که امنیت مردم خط قرمز پلیس است و تفاوتی بین بزرگسال و خردسال وجود ندارد؛ هرکس مرتکب جرم شود، شناسایی و با او برخورد خواهد شد.

وی در خصوص آمار وقوع جرم در پایتخت گفت: برخلاف برخی تصورات، میزان سرقت‌ها افزایش نیافته است. در مقایسه با سال گذشته، وقوع سرقت‌های به عنف و خشن حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش یافته است. افزایش آمار دستگیری‌ها به دلیل اقدامات هدفمند و کشفیات بیشتر پلیس است. بسیاری از پرونده‌های فعلی مربوط به پرونده‌های رسوبی و سنوات گذشته است که ما اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود و با تلاش همکارانم، اموال مالباختگان حتی پس از چند سال کشف و به آنان بازگردانده می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بر اساس اعلام دستگاه قضایی، در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرقت‌ها کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، دستگیری‌های هدفمند و برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضا با مجرمان است. وقتی مجرمان احساس کنند نظارت و واکنش پلیس جدی است، خودبه‌خود وقوع جرم کاهش می‌یابد.

وی افزود: در حوزه جرایم مهم مانند سرقت منزل، زورگیری، سرقت خودرو و موتورسیکلت، بیش از ۳۰ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم و در جرایم خرد نیز کاهش حدود ۱۸ درصدی ثبت شده است. علاوه بر اقدامات عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله استفاده از ردیاب در خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها، نصب دوربین‌های مداربسته در اماکن و توسعه پوشش نظارتی در سطح شهر.

گودرزی در پایان گفت: تمام این اقدامات با هدف تأمین آرامش و امنیت پایدار برای مردم تهران انجام می‌شود و پلیس آگاهی با تمام توان اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان خدشه‌دار شود.