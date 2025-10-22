فصل دوم برنامه تلویزیونی «مدهوش» با محوریت آموزش کاربردی هوش مصنوعی در ۳۰ قسمت‌ تولید شده است. این برنامه هم اکنون در حال پخش از شبکه آموزش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهام ونکی تهیه کننده برنامه تلویزیونی «مدهوش» گفت: این برنامه با هدف آموزش هوش مصنوعی به نوجوانان و ارتقای سواد فناورانه نسل جدید، در قالب ۳۰ قسمت حدود ۳۰ دقیقه‌ای آماده پخش شده است. هر قسمت از این برنامه در دو بخش اصلی طراحی شده است. این فصل تلاش دارد مفاهیم پیچیده هوش مصنوعی را به زبان ساده و قابل فهم برای نسل آینده کشور ترجمه کند.

وی افزود: بخش آموزش شامل آموزش‌های کاربردی و پروژه‌محور برای نوجوانان است که با تأکید بر حل مسائل واقعی زندگی با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی ارائه می‌شود.

در این بخش، نوجوانان نخبه به عنوان مدرس و راهنما، پروژه‌های عملی را برای هم‌سن‌وسالان خود آموزش می‌دهند.

بخش گفت‌و‌گو نیز به پرسش‌های نوجوانان درباره آینده با هوش مصنوعی، مشاغل آینده و کسب‌وکار‌های مرتبط پاسخ می‌دهد.

تهیه کننده «مدهوش» ادامه داد: در این گفت و گوها، فعالان حوزه هوش مصنوعی، بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها و حتی برندگان جوایز جهانی به برنامه دعوت شده‌اند.

همچنین سه قسمت از این فصل به‌طور ویژه برای معلمان طراحی شده است تا نقش آنان در تربیت نسلی آگاه به فناوری‌های نوین تقویت شود.

ونکی خاطرنشان کرد: در طراحی و تولید این فصل، تمامی عناصر گرافیکی، از جمله تیتراژ آغاز و پایان، زیرنویس‌ها، معرفی مهمان‌ها و حتی طراحی دکور با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی انجام شده است.

چهره‌های مهمان نیز با فناوری‌های هوش مصنوعی شبیه‌سازی و در طراحی بصری برنامه استفاده شده‌اند.

تهیه کننده «مدهوش» گفت: ما در این برنامه هدفمان این بود که هوش مصنوعی را از یک قله دست نیافتنی پایین بیاوردیم تا نوجوانان بتوانند راحت‌تر با آن ارتباط برقرار کنند، بیاموزند و از آن در زندگی روزمره‌شان بهره ببرند.

وی تاکید کرد: فصل دوم «مدهوش» گامی در جهت آشنایی نوجوانان با دنیای فناوری و مهارت‌های آینده‌محور است.

به گفته تهیه کننده، فصل سوم این مجموعه نیز اکنون در مراحل پایانی ایده‌پردازی و طراحی قرار دارد و وارد فاز تولید خواهد شد.

محمدرضا کریمی مجری طرح؛ پویا پاک نژاد سردبیر، معصومه حسن‌زاده نویسنده؛ رضا ذوالانواری کارگردان تلویزیونی؛ ملیکا یوسفی منشی صحنه؛ مهدی میرشاهی تصویربردار؛ معین حجازی صدابردار؛ سینا صادقی دستیار تصویر؛ فاطمه سالاروندی مدیر استودیو، عرفان فغانی و محمدحسین اکبری تدوینگر؛ علی زکی زاده طراح و مجری دکور؛ محمدحسین معادیخواه گرافیست؛ احمد طهماسبی لوگو؛ محمد خامسی مدیر تولید؛ مهدی ازلگینی دستیار تولید؛ معصومه حسن زاده و علی عارفی پور فضای مجازی و ساغر حریم کیش دستیار تهیه کننده از جمله عوامل برنامه «مدهوش» هستند.

برنامه «مدهوش» روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش می‌شود.