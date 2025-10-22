به گفته استاندار کردستان دیار گروس دارای تاریخ و تمدن غنی است و جمعیت بیجار باید حفظ شود و همه باید در این رابطه احساس مسوولیت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسا بهرامی- استاندار کردستان گفت: دولت چهاردهم برنامههای متعددی برای توسعه بیجار در دستور کار قرار داده که یکی از این برنامهها ارتقای زیرساختهای حمل و نقل و جادههای این شهرستان است، آرش زره تن لهونی روز چهارشنبه در اولین همایش مطالعات ملی گروس در دانشگاه کردستان اظهار کرد: احداث راه آهن بیجار هم در دستور کار قرار دارد و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر این موضوع است.
وی افزود: بیجار با وجود همه این ظرفیتها با چالشهای جدی مواجه است که مهمترین آن بحث مهاجرت گسترده روستاییان و خالی شدن بیش از ۵۰ روستای این شهرستان از جمعیت است.
استاندار کردستان تاکید کرد: ما باید برنامههای توسعه را مبتنی بر ظرفیتهای بومی منطقه در دستور کار قرار دهیم و اقدامات موثری در این زمینه برای توسعه شهرستان بیجار و جلوگیری از این مهاجرتها در آینده داشته باشیم.
لهونی یادآور شد: در حوزه زیرساختها با توجه به موقعیت و وسعت شهرستان باید اقدامات جدی و موثری انجام شود؛ ضمن اینکه تکمیل پروژه انتقال آب پایدار به بیجار از سد سیازاخ دیواندره از پروژههایی است که در دستور کار قرار دارد.
وی به توجه ویژه به منطقه حفاظت شده بیجار و درخواست دانشگاه کردستان برای تبدیل آن به ژئوپارک اشاره کرد و گفت: پیگیری حقابه بیجار از سد تلوار برای تقویت کشاورزی هم از دیگر پروژههای مهم شهرستان است که با جدیت پیگیری میشود.
استاندار کردستان یادآور شد: با توجه به جاذبههای شهرستان بیجار، توسعه گردشگری بر پایه همان جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه گروس و سرمایه گذاری در اقامتگاههای بوم گردی در دستور کار دولت است.
لهونی با بیان اینکه بیجار یکی از شهرستانهای بسیار مهم و تاریخی استان کردستان است، افزود: نباید نسبت به موضوع مهاجرت و کاهش حمعیت این شهرستان بی تفاوت باشیم و از خود مردم بیجار تا مسوولان در سطح استان همه باید دست به دست دهیم تا بیجار رشد منفی جمعیتی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: دیار گروس دارای تاریخ و تمدن غنی است و جمعیت بیجار باید حفظ شود و همه باید در این رابطه احساس مسوولیت کنند.
استاندار کردستان به همایش هم اشارهای داشت و گفت: این همایش گامی موثر در معرفی ظرفیتهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی شهرستان بیجار و منطقه خواهد بود.
لهونی با بیان اینکه منطقه گروس سه استان را در بر میگیرد، افزود: تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این منطقه در طول زمان از طریق زبان، کوشش، سبک زندگی، معماری و هنر به مناطق همجوار هم گسترش یافته است.
وی اضافه کرد: این گستره فرهنگی نشان دهنده اهمیت و جایگاه ممتاز این منطقه در ساختار فرهنگی ایران است و ادب و فرهنگ گروس ریشه در تاریخ ایران دارد و ما به مفاخر و مشاهیر این دیار از شهاب الدین سهروردی و امیر نظام گروسی گرفته تا فاضل خان گروسی و شهید کامران نجات افتخار میکنیم.
استاندار کردستان یادآور شد: علاوه بر میراث فرهنگی بیجار، گروس از ظرفیتهای اقتصادی و موقعیت ژئوپولیتیکی قابل توجهی برخوردار است و این شهرستان نقشی کلیدی در تامین غلات کشور دارد و توسعه زیرساختهای کشاورزی میتواند مستقیما به امنیت غذایی کشور کمک کند.
به گفته لهونی، گروس مراتع حاصلخیزی دارد وی میتواند قطب دامداری استان باشد و همچنین قرارگیری شهرستان بیجار در میان استانهای کردستان، زنجان و همدان فرصتهای لجستیکی و ترانزیتی ارزشمندی را در اختیار این منطقه قرارداده است.
دبیر برگزاری نخستین همایش ملی مطالعات گروس نیز درادامه اظهار کرد:این همایش باهدف واکاوی و شناسایی ابعداد تاریخی منطقه گروس در دانشگاه کردستان برگزارشد.
نصرالله زاده افزود: منطقه گروس با سابقه هفت هزار ساله یکی از مناطق مهم فرهنگی و تاریخی کشور است.
وی بیان کرد:شهرستان بیجار به دلیل موقعیت استراتژیک، قطب تولید گندم ودارا بودن منابع مهم معادن مورد توجه دانشگاه قرار گرفت.
دبیر برگزاری نخستین همایش ملی مطالعات گروس با اشارهای به استقبال بینظیر مردم استان ازاین همایش گفت: بیش از ۴۰ مقاله از طرف دانشجویان و پژوهشگران کشوری درخصوص موضوعات این همایش تنظیم و ارائه شده است.