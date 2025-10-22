سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با هدف ارتقای آمادگی و توان عملیاتی در برابر بحران‌ها، اقدام به برگزاری دوره‌های ویژه آموزش و مهارت‌افزایی با حضور هزار نفر از داوطلبان مرد این سازمان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید متانی، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام این خبر گفت: دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی با رویکرد پاسخ به حوادث، سوانح و تهدیدات نوین ویژه افرادی برگزار می‌شود که واجد شرایط عضویت در تیم‌های واکنش سریع هستند.

وی افزود: در نخستین مرحله، یک‌هزار نفر از داوطلبانی که از سوی استان‌ها به‌عنوان داوطلب معرفی شده‌اند تحت آموزش‌های تخصصی قرار می‌گیرند. این آموزش‌ها با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقاء سطح آمادگی در برابر بحران‌ها طراحی شده‌اند.

متانی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارت‌های حرفه‌ای در تیم‌های واکنش سریع، بیان کرد:پس از پایان آموزش‌ها، شرکت‌کنندگان در آزمون‌های مهارتی و آمادگی جسمانی شرکت خواهند کرد. این آزمون‌ها طبق شیوه‌نامه اجرایی و با هماهنگی معاونت عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر برگزار می‌شود.

به گفته وی، افرادی که در این آزمون‌ها موفق به کسب امتیاز لازم شوند به‌عنوان اعضای اصلی یا احتیاط تیم‌های واکنش سریع در سطح کشور شناسایی و سازماندهی خواهند شد.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امداد و نجات همچنین با اشاره به اهمیت حضور بانوان در تیم‌های امدادی گفت:پس از تکمیل این مرحله دوره مشابهی نیز با عنوان تیم‌های توانا بانوان داوطلب برگزار خواهد شد تا آنان نیز بتوانند در قالب تیم‌های واکنش سریع خواهران فعالیت کنند.

او تأکید کرد: توانمندسازی نیرو‌های داوطلب در حوزه امداد نقش کلیدی در ارتقای تاب‌آوری جامعه و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها دارد. این دوره‌ها نه‌تنها بر توان جسمی و عملیاتی متمرکزند بلکه موجب ارتقاء سطح دانش علمی و تخصصی نیرو‌های امدادی نیز خواهند شد.

متانی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها بخشی از رویکرد جدید سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر برای تقویت پاسخ‌گویی سریع مؤثر و حرفه‌ای به حوادث و تهدیدات نوین در کشور است.

منبع: سازمان امداد و نجات هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، داوطلب هلال احمر
