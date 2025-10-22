باشگاه خبرنگاران جوان - عطاالله قادری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود گفت: آتشسوزی از بامداد دیروز در یکی از نقاط صعبالعبور و دامنههای شیبدار سپیدبرگ رخ داد. پوشش گیاهی خشک و وزش باد سبب شد که آتش با سرعت گسترش یابد، اما پس از ۱۲ ساعت عملیات مستمر، مهار شد.
وی افزود: نیروهای حاضر در صحنه، مسافتی بالغ بر ۱۵ کیلومتر را در شرایط دشوار توپوگرافی و شیبهای تند منطقه طی کردند تا از سرایت آتش به سایر نقاط جنگلی جلوگیری شود.
قادری ضمن قدردانی از مشارکت مردم محلی، دیدبانان منابع طبیعی و فعالان محیطزیست، تصریح کرد:این حادثه بار دیگر نشان داد حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم و همافزایی نهادهای تخصصی امکانپذیر نیست.