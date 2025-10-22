باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه با بیان اینکه «شما تا کنون مسیر سختی را پشت سر گذاشتهاید و اگرهای زیادی را در ذهن داشتهاید که به اکنون تبدیل شده است» گفت: اکنون شما دانشجوی دانشگاه تهران هستید و این موضوع مایه افتخار برای من و برای شماست.
وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: «در برخی از رشتههای تخصصی، دانشگاه تهران در بین صد رشته برتر دنیا قرار دارد. این موضوع برای همه ما مایه مباهات است. تعداد دانشجویانی که سالانه در دانشگاه تهران پذیرفته میشوند، از مجموع دانشجویان بسیاری از دانشگاهها بیشتر است. امسال حدود ۱۵ هزار دانشجوی جدیدالورود داریم که شامل حدود ۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۸ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ هزار نفر در مقطع دکتری هستند.»
امید افزود: «دانشگاه تهران تنها دانشگاه جامع کشور است که در تمامی رشتهها و مقاطع دانشجو میپذیرد. در این دانشگاه ۲۳۰۰ عضو هیئت علمی فعالیت میکنند، که عدد بسیار بزرگی است. بعد از دانشگاه تهران، یکی از دانشگاههای بزرگ کشور بیشترین اعضای هیئت علمی را دارد که تعداد آن کمتر از هزار نفر است.»
رئیس دانشگاه تهران این فرصت را «بینظیر» خواند و گفت: «در مورد خودم میگویم هیچ دورهای در زندگی مثل دوران کارشناسی برای من نبود. شما به جمع دانشگاهی پیوستهاید که در توسعه علمی کشور نقش اول را داشته است. بزرگترین ادیبان کشور از این دانشگاه برخاستهاند. اکنون شما نیز به این جمع پیوستهاید و نقش جدیدی دارید؛ دانشگاه تهرانی هستید و خانواده و بستگان شما که میدانند در دانشگاه تهران تحصیل میکنید، از شما توقع ویژهتری دارند. این انتظاری است که از یک دانشگاه تهرانی میرود.»
او خطاب به دانشجویان ادامه داد: «۱۲ سال زحمت کشیدهاید و اکنون آماده پرواز هستید. این پرواز با دو بال اتفاق میافتد؛ یک بال آن علم است. غیرممکن است شما جویای علم باشید و از آن بترسید، غیرممکن است در این دانشگاه از استادی سوالی بپرسید و او پاسخ ندهد. ما در این دانشگاه رقابت نداریم؛ دوره رقابت، دوره آزمون بود که سپری شد. اکنون دوره رفاقت است. در دانشگاه از هر کسی هر کمکی بخواهید، همراه و پاسخگو است. این دوره، دوره کار گروهی و دستهجمعی است.»
او بال دوم پرواز را «مهارت» دانست و توضیح داد: « این مهارتها از مهارتهای زندگی شروع میشود تا مهارتهای کاری. یادگیری این مهارتها در دانشگاه تهران امکانپذیر است. بیشترین تعداد کانونهای هنری از موسیقی تا ادبیات، قرآن و امور خیریه، در دانشگاه تهران برگزار میشود. کانونهای متعدد فرهنگی و هنری بهصورت رایگان در اختیار دانشجویان است، حتی اگر با رشته تحصیلی آنان مرتبط نباشد. در خوابگاهها و سطح دانشگاه نیز سالنهای ورزشی در اختیار شما قرار دارد. خواهش میکنم از این دوره، که بهترین و کارآمدترین دوره زندگی شما خواهد بود، هرچند با سختیهایی همراه است ، نهایت استفاده را ببرید.»
رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: «نمیگویم در یک مدینه فاضله هستیم و مشکلاتی وجود ندارد، اما هر دو بال علم و مهارت در همه عرصهها در دانشگاه برای شما فراهم است. بیشترین تعداد انجمنهای علمی نیز در دانشگاه تهران فعال هستند.»
او خطاب به دانشجویان افزود: «یقین دارم بهترین دوستان شما هم از همین دانشگاه خواهند بود. در این دوره اگر زمین بخورید، راحت بلند میشوید؛ اما در دورههای بعد و در سنین بالاتر این کار سختتر میشود. پس در همین زمان و فرصت برای کسب تجربه — هرچند منجر به شکست شود — استفاده کنید. پرسشگر، مطالبهگر و ایدهپرور باشید، این دوره برای همین است. از اینکه دانشجویان پیگیر امور و درخواستها باشند، استقبال میکنم.»
محمدحسین امید با تأکید بر حمایت همهجانبه دانشگاه از دانشجویان گفت: «همکارانم، من، همه معاونان و رؤسای دانشگاه اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم تا روزی از برجستگان علمی رشته خود شوید. دنبال علم باشید، وقت خود را تنظیم کنید و سرگرم اموری نشوید که در آینده هم برای آن وقت بسیار دارید و نتیجه خاصی برای شما ندارد. این فرصت اکنون وجود دارد، اما در آینده ممکن است از بین برود.»
وی در ادامه گفت: «در دانشگاه تهران امکان تحصیل همزمان در دو رشته فراهم است. دانشجویان استعداد درخشان با شرایط خاص میتوانند در دو رشته تحصیل کنند. دورهای داریم به نام کهاد و همچنین دورههای دووجهی که دانشجویان میتوانند در آن شرکت کنند.»
امید با تشکر ویژه از خانوادهها تاکید کرد: «اگر شما امروز اینجا هستید، از حمایتهای خانوادههاست. حتما ارتباط خود را با خانوادهها حفظ کنید و قدردان آنها باشید.»
وی در پایان گفت: «مرکز بهداشت دانشگاه، مرکز مشاوره و سایر حوزههای فرهنگی و ورزشی در اختیار شما هستند و در صورت نیاز میتوانید به آنها مراجعه کنید.»