باشگاه خبرنگاران جوان _ اکبر ابدالی گفت: جوازهای تاسیس صادر شده در بخش ایجادی (تاسیس واحدهای صنعتی جدید) و توسعهای (اجرای طرح توسعه در واحدهای موجود) میباشد که ظرفیت اشتغالزایی برای نزدیک به چهار هزار نفر را فراهم میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: صدور مجوز برای انجام فعالیتهای تولیدی در شهرکهای صنعتی قم برمبنای سیاستهای اقتصادی و اولویتهای مورد توجه استان است که از جمله آنها میتوان به مواردی همچون استقرار صنایع پاک، دانشبنیان، اشتغالزا و بهویژه صادرات محور اشاره کرد.
گفتنی است کیفیت محصولات تولید شده در واحدهای صنعتی قم در بسیاری از مواقع به حدی بالاست که میتواند در بازارهای بینالمللی با نمونههای دیگر رقابت کند و این مزیت موجب شده، کالاهای صادراتی استان همواره مشتریان خاص خود را در سراسر جهان داشته باشد.
بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
منبع:روابط عمومی صنعت ومعدن قم