دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.

عسگری افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است.

وی اضافه کرد: این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به کارکرد حکم پرونده اصلی با ۲۸ هزار شاکی گفت: این حکم مبنای تشکیل پرونده جدید برای پیگیری حقوق قانونی شاکیان و برخورد با متهمان پرونده پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد.

عسگری تأکید کرد: پرونده به منظور شناسایی سایر اموال مخفی شده کماکان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح و در جریان است و به محض حصول نتایج جدید، کیفرخواست تکمیلی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: این اطمینان را به کلیه شکات می‌دهم که به صورت مستمر، مجدانه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در پی احقاق حقوق آنان باشم.

منبع: دادگستری قزوین