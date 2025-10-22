باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تشریح روند همکاری شهرداری با اتاق اصناف و اقدامات صورت‌گرفته برای رفع مشکلات صنوف پرداخت.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره تفاهمنامه همکاری با اتاق اصناف توضیح داد: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همکاری سازندگان مصنوعات، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با شهرداری تهران، تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که هدف آن انتقال فعالیت‌های صنفی به مکان‌های مناسب‌تر است. یکی از این پروژه‌ها، ایجاد شهر طلا است که مجوز شورای برنامه‌ریزی برای آن اخذ شده و در حال پیگیری گرفتن مجوز‌های لازم هستیم. در صورت نیاز، اقدامات مربوط به اعمال ماده ۱۰۱ نیز انجام خواهد شد تا این پروژه به شکل مطلوب در منطقه‌ای مشخص اجرا شود.

اقوامی‌پناه درخصوص گام دوم تفاهمنامه گفت: ما با مجموعه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز در حال همکاری هستیم. برای مثال اتحادیه سردخانه‌داران و انبارداران در حال پیگیری تخصیص زمینی هستند که در اختیار قرار داده شود تا برخی از انبار‌ها را از تهران خارج کنیم. این موضوع با هماهنگی اتاق اصناف تهران و اتحادیه‌ها دنبال می‌شود و جلساتی نیز در این راستا برگزار شده است.

وی همچنین به تفاهمی دیگر اشاره کرد و افزود: در زمینه صنوف فروشندگان کفش و محصولات چرمی نیز برنامه‌ریزی شده است که این صنوف به مجموعه‌ای خارج از شهر تهران منتقل شوند تا مشکلات بازار و ترافیک کاهش یابد و بازار نظم بهتری پیدا کند. این اقدام با هماهنگی کامل اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان تاکید کرد: تمامی این اقدامات مبتنی بر بند‌های ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با همکاری و هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌شود. هدف نهایی ما ایجاد شهری منظم‌تر، بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه خدمات بهتر به مردم و فعالان اقتصادی است که امیدواریم تا پایان سال جاری این برنامه‌ها به نتیجه برسد.

منبع: شهر