باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون کاراته؛ مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته ر خصوص حضور موفق کاراته‌کا‌های ایران در مسابقات گزینشی پاریس، اظهار کرد: به کادر فنی و بازیکنان که در آخرین مرحله گزینشی جهانی حضور داشتند، خسته نباشید می‌گویم. نتیجه نسبتا خوب بود، اما معتقدم نمی‌توانیم نمره عالی بدهیم.

وی افزود: این مساله مقداری به ساماندهی تیم‌ها برمی‌گردد که البته این نقطه ضعف خودم بوده؛ نیازمند زمان هستم تا رفتار حرفه‌ای را در سازمان تیم‌های ملی، کادرفنی تیم‌های ملی، ورزشکاران و مجموعه اداری فدراسیون کاراته، نهادینه کنم.

رهنما در خصوص مسابقات گزینشی گفت: مصر به‌عنوان میزبان مسابقات قهرمانی جهان، ژاپن و نمایندگان اقیانوسیه (استرالیا و نیوزلند) سهمیه کامل یعنی ۱۲ نفر را در جهانی خواهند داشت و پس از آنها، ایران با ۱۰ سهمیه قرار دارد. این مساله نشان می‌دهد که کاراته ایران چه ظرفیت بالایی دارد.

رهنما: نباید به گرفتن سهمیه جهانی افتخار کنیم/ برای رسیدن به اهداف زمان می‌خواهیم

وی توضیح داد: کاراته ایران با سابقه درخشانی که دارد نباید به کسب سهمیه افتخار کند، برای ما باید مدال طلا مهم باشد. به مربیان و ملی‌پوشان مردان و بانوان گفته‌ام که کل مجموعه فدراسیون در خدمت تیم‌های ملی هستند، چراکه این مساله مهمترین وظیفه ما است. از سوی دیگر، تیم‌های ملی نیز همواره باید در مسیر رکوردزنی باشند.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: کاراته ایران در قهرمانی قاره کهن و بازی‌های آسیایی، سابقه کسب بهترین نتایج را دارد. اگر در قهرمانی آسیا ۶ نماینده داشته باشیم، ایده‌ال این خواهد بود که از مرز سه مدال طلا بگذریم. می‌دانم واقعیت این است که در کاراته امروز، رسیدن به این تعداد طلا بسیار سخت است، اما آرمان‌هایی داریم که باید به آن برسیم.

رهنما بیان کرد: در آخرین قهرمانی آسیا تنها یک طلا داشتیم که آنهم در بانوان بود و در بخش مردان به طلا نرسیدیم. در آخرین دوره بازی‌های آسیایی هم تنها یک طلا گرفتیم و پنج نفر حذف شدند. شاید با این شرایط رسیدن به اهداف خیلی دشوار باشد، اما برنامه بلندمدتی داریم تا در پیکار‌های قهرمانی آسیا و در مجموع تمامی فرصت‌ها، از مرز هفت طلا عبور کنیم.

وی گفت: به کادر فنی تیم‌های ملی گفته‌ام در بازی‌های آسیایی ناگویا هم باید از میانگین بدترین نتیجه که یک طلا بود و بهترین نتیجه که سه طلا گرفتیم نیز باید بالاتر باشیم. دلیلش این است که کاراته ایران پتانسیل بالایی دارد.

رئیس فدراسیون کاراته در خصوص پیش‌رو بودن مسابقات جهانی مصر، عنوان کرد: امیدوارم در بانوان تابوشکنی کنیم. در این بخش، با توجه به شرایط سنی مناسب تیم ملی بانوان، به درخشش آنها امیدواریم. در مردان نیز نفرات تجربه مناسبی دارند و با توجه به شوکی که از تغییرات در کادرفنی ایجاد شد، به عملکرد تیم خوش‌بین هستیم.

وی گفت: از جامعه بزرگ کاراته ایران، مردم و سایر دوستان می‌خواهم به ما کمک کنند. به همه قول می‌دهم نظم، علم و عدالت را در فرآیند انتخابی‌ها تیم ملی اجرا کنیم. در نهایت ظرفیتی که کاراته ایران است را در حوزه بین‌الملل به منصه ظهور بگذاریم.