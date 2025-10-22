باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر حسن‌نتاج صلحدار نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی،گفت: سازمان تامین اجتماعی ۵ الی ۶ ماه معوقاتش به دانشگاه‌ها به ویژه بخش خصوصی به مانند داروخانه‌ها و پزشک خانواده را پرداخت نکرده بود که این موضوع سبب شد تا موضوع را به شکل جدی در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری کنیم که در همین رابطه رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی را به کمیسیون بهداشت فراخوانده و در همان جلسه در راستای پرداخت این معوقات تذکراتی را هم به آنها دادیم.

او افزود: سازمان تامین اجتماعی سهم بزرگی از بیمه شدگان کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل عدد معوقات آنقدری بالا بود که سبب شد تا سران قوا هم به موضوع ورود کرده و جلساتی هم برگزار کنند تا اینکه ختم به نتیجه شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در این ۶ ماه اخیر فقط دانشگاه علوم پزشکی بابل چیزی حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از این سازمان طلب داشت که انشالله در روز‌های آتی بخش قابل توجهی از این مبلغ که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است پرداخت خواهد شد.

او افزود: این پرداختی از معوقات بیمارستان‌ها هم تجهیزات و هم پرسنلی داروخانه‌ها و همچنین بخش خصوصی و پزشک خانواده است که به زودی انجام خواهد شد.