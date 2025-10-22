امروز در مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان کشاورزان نمونه و پیشرو در گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه گیلان گفت : گیلان یک استانی کشاورزی است، اما متاسفانه آمایش سرزمینی چنین نگاهی به استان ندارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه برپایی نمایشگاههای تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی در توسعه و رونق کشاورزی موثر است، افزود : برپایی چنین نمایشگاههای در استان باید خروجی مناسب داشته باشد.



وی به بهره گیری از تکنولوژی و آموزش و نوآوری در تولید اشاره و تصریح کرد : منابع انسانی و سرمایه از مهمترین موضوعات در علم اقتصاد شمرده می شود.

حق شناس با بیان اینکه در بخش انواع تولیدات شیلاتی گیلان موقعیت جغرافیایی ارزشمندی دارد از این موقعیت و بستر بهره گرفته شود، اذعان داشت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولید انواع محصولات کشاورزی دارد.‌

سعید رحمت زاده ، نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت : حوزه کشاورزی علاوه بر موضوع صنعت و اقتصاد با واژه برکت نیز گره خورده است .

نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود : کشاورزی یعنی سفره مردم و یعنی برکت و کار ، این بخش فعالیت مبارکی است.

وی افزود : با بهره گیری از فناوری و دانش بنیان می توان زمینه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را ارتقاء داد.‌

رحمت زاده تصریح کرد: گیلان دارای مزیت های بالای د ر تولید محصولات کشاورزی ، شیلاتی دامی و ابریشم است.‌

صالح محمدی، رییس جهاد کشاورزی گیلان گفت : گیلان سهم ۱۰ درصد کشاورزی کشور را عهده دار است.‌

محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی هوشمند با بهره گیری از فناوری و دانش بنیان در حال گسترش است، افزود: این یک ضرورت راهبردی است که کشاورزی سنتی در کشور به سمت کشاورزی مدرن است .