امروز در مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان کشاورزان نمونه و پیشرو در گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛  سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه گیلان گفت : گیلان یک استانی کشاورزی است، اما متاسفانه آمایش سرزمینی چنین نگاهی به استان ندارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه برپایی نمایشگاههای تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی در توسعه و رونق کشاورزی موثر است، افزود : برپایی چنین نمایشگاههای در استان باید خروجی مناسب داشته باشد. 


وی به بهره گیری از تکنولوژی و آموزش و نوآوری در تولید اشاره و  تصریح کرد :  منابع انسانی و سرمایه از مهمترین موضوعات در علم اقتصاد شمرده می شود.

حق شناس با بیان اینکه در بخش انواع تولیدات شیلاتی گیلان موقعیت جغرافیایی ارزشمندی دارد از این موقعیت و بستر بهره گرفته شود، اذعان داشت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولید انواع محصولات کشاورزی دارد.‌

سعید رحمت زاده ، نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت : حوزه کشاورزی  علاوه بر موضوع  صنعت و اقتصاد با واژه  برکت نیز گره خورده است . 

نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود : کشاورزی یعنی سفره مردم و یعنی برکت و کار ،  این بخش  فعالیت مبارکی است. 

وی افزود : با بهره گیری از فناوری و دانش بنیان می توان زمینه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را ارتقاء داد.‌

رحمت زاده تصریح کرد:  گیلان دارای مزیت های بالای د ر تولید محصولات کشاورزی ،  شیلاتی  دامی و ابریشم است.‌

صالح محمدی،  رییس جهاد کشاورزی گیلان گفت : گیلان سهم  ۱۰ درصد کشاورزی کشور را عهده دار است.‌

تجلیل از کشاورزان پیشرو گیلان + تصاویر

محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی هوشمند با بهره گیری از فناوری و دانش بنیان  در حال گسترش است، افزود: این یک  ضرورت راهبردی است که  کشاورزی سنتی در کشور  به سمت کشاورزی  مدرن  است .

تجلیل از کشاورزان پیشرو گیلان + تصاویر

تجلیل از کشاورزان پیشرو گیلان + تصاویر

 

 

 

برچسب ها: کشاورزی‌ ، تجلیل
خبرهای مرتبط
نیاز ۱۵۰ میلیون تنی کشور به انواع محصولات کشاورزی
ایجاد ۲۰ هزار شغل با ساخت سد آبریز کهگیلویه
تخصیص اعتبار ویژه احداث ایستگاه‌های هواشناسی کشاورزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت موقت تعدادی از کارکنان شهرداری رحیم آباد
محصولات کشاورزی صادراتی، شناسنامه دار می شوند
نقش گیلان در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه
آخرین اخبار
بازداشت موقت تعدادی از کارکنان شهرداری رحیم آباد
نقش گیلان در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه
محصولات کشاورزی صادراتی، شناسنامه دار می شوند
تجلیل از کشاورزان پیشرو استان گیلان + تصاویر
رهاسازی یک پرنده شکاری در پارک ملی بوجاق + فیلم
انهدام ۳ باند بزرگ قمار در رشت
ضرورت نظارت میدانی بر بازار گیلان