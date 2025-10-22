اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک در فصل جاری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدار‌های هفته دهم فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ لیگ دسته اول فوتبال ایران به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر_ آریو اسلامشهر 

داوران: هادی علی‌نیا فرد، کوروش صارمی، محمد متین مصباحی و ابراهیم خاجانی ناظر: سخاوت سلیمان نژاد 

داماشیان گیلان_ نساجی مازندران 

داوران: ناصر جنگی، مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و سیاوش خالقی ناظر: صادق نوری 

بعثت کرمانشاه_ نفت و گاز گچساران 

داوران: رضا مرادی، هیمن نوربخش، سالار استاد رحمانی و هادی صحرایی ناظر: جواد شرفی 

نود ارومیه - هوادار تهران

داوران: علی سام، سامان صحاب منش، پویان خشنود و امید جمشیدی ناظر: فرزاد معبودی

سایپا تهران - شناورسازی قشم

داوران: مصطفی مناجاتی‌پور، مهدی اکبرزاده، میلاد رضوی و امیر آرمند ناظر: فرزاد بهرامی 

نیروی زمینی تهران_ مس سونگون 

داوران: محمد مهدی جعفری، اسماعیل احمدی، امین اسکندری و محمد حسین یحیی‌زاده ناظر: فرهاد خوشنواز 

مس کرمان_ فرد البرز

داوران: رسول اولیایی، رضا احمدی، امیرعلی اورسجی، امیر حمزه موسوی ناظر: مجید شمس

نفت آبادان_ مس شهر بابک

داوران: مسعود حقیقی، سجاد نجفی‌نژاد، محسن عباسی و مجتبی شجاعی ناظر: جلیل شعرانی 

نفت بندر عباس_ پارس جنوبی جم

داوران: پوریا افشاریان، محمد صالح عرب آبادی، پیمان رضایی و امید منفردیان ناظر: موسی الرضا ارغوانی

