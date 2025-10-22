خلاقیتی از دل ۸ سال دفاع مقدس ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایط جنگی، گاهی یک ابتکار ساده می‌تواند تأثیری بزرگ‌تر از تجهیزات سنگین نظامی داشته باشد. یکی از نمونه‌های موفق این نوع ابتکار، ساخت بالن «ابابیل» توسط مهندسان جهاد سازندگی در صنایع هوایی ایران بود. این بالن‌ها برای فریب هواپیما‌های دشمن طراحی شدند؛ به‌گونه‌ای که در رادار قابل رویت بودند و باعث سردرگمی خلبانان می‌شدند، به‌ویژه هنگام عبور از مسیر‌های کوهستانی که خارج از پوشش راداری بود و به پالایشگاه اصفهان منتهی می‌شد.

وجود این بالن‌ها گاهی باعث می‌شد هواپیما‌های دشمن از حمله صرف‌نظر کنند یا تمرکز خلبانان در لحظه حمله مختل شود. طراحی دقیق این بالن‌ها، از جنس و دوخت گرفته تا اتصال فلز و پلاستیک، حاصل مهندسی پیچیده‌ای بود که نقش مهمی در دفاع هوایی ایفا کرد.