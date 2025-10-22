باشگاه خبرنگاران جوان - آرسنال در دیدار برابر اتلتیکومادرید توانست با چهار گل به پیروزی برسد. ویکتور یوکرش عملکرد بسیار خوبی در این بازی داشت و توانست دو گل به ثمر برساند.
به نوشته روزنامه اسپانیایی اسپورت، این بازیکن سوئدی بعد از بازی گفت: خیلی خوشحالم. آنها چند فرصت خوب داشتند، اما فکر میکنم ما به طور کلی کنترل بازی را در دست داشتیم. زدن چهار گل و بسته نگهداشتن دروازه عملکرد عالی است. ما وقتی دفاع میکنیم، خوب عمل میکنیم و وقتی فرصتها پیش میآیند در استفاده از آنها بسیار قوی هستیم.
او درباره زدن دو گل در این بازی گفت: هر دو گل من عالی بودند. همیشه سعی میکنم بیشترین تلاشم را کرده و سخت کار کنم و با چیزهای مختلف کمک کنم و گلها هم سرانجام از راه میرسند.
یوکرش درباره این سوال که آیا پوشیدن پیراهن شماره ۱۴ آرسنال که تیری آنری سالها با آن درخشید رویش فشاری ایجاد نمیکند، گفت: پوشیدن این پیراهن زیباست. این پیراهنی است که قبلا آنری گلهای زیادی را با آن به ثمر رساند و قرار است که من هم گلهای زیادی را با این شماره بزنم.
او در پایان گفت: میخواهیم خوب بازی کنیم و البته به پیروزی برسیم، اما راه هنوز طولانی است. بازی به بازی پیش میرویم و امیدواریم که بهترین عملکرد را داشته باشیم.