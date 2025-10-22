باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر امیرجنتی، فلوشیپ اندرولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، علاوه بر خدمات جامع برای زوج‌های نابارور، توجه ویژه‌ای به درمان ناباروری مردان دارد، گفت: استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مانند ویرایش ژنی CRISPR/Cas۹ برای اصلاح جهش‌های ژنتیکی مؤثر بر اسپرماتوژنز، می‌تواند نقش مهمی در بهبود ناهنجاری‌های تولیدمثل مردان داشته باشد.

وی افزود: با این حال، کاربرد بالینی این روش‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق ایمنی و ملاحظات اخلاقی است تا نتایج مطمئن و قابل اتکا برای بیماران حاصل شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا، امیرجنتی همچنین گفت: همزمان با تحقیقات ژنتیکی، بازتوانی اسپرم و بهره‌گیری از روش‌های نوین درمانی، از جمله اولویت‌های علمی و بالینی پژوهشگاه ابن‌سینا است. ما با تلفیق دانش روز و فناوری‌های پیشرفته تلاش می‌کنیم شانس فرزندآوری مردان با مشکلات ناباروری را به‌طور قابل توجهی افزایش دهیم. این رویکرد علمی و جامع، نشان‌دهنده تعهد مرکز ابن‌سینا به ارائه خدمات پیشرفته، نوآورانه و مطابق با آخرین دستاورد‌های جهانی در حوزه درمان ناباروری مردان است.