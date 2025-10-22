 معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کردستان از جمع آوری بیش از ۲۳ میلیارد تومان کمک در جشن عاطفه‌های امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  منصور بیننده اظهارکرد: در جشن عاطفه‌های امسال ۲۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان از طریق خیرین جمع آوری شد.

 وی تصریح کرد: ۱۷ میلیارد تومان این مبلغ از طریق مراکز نیکوکاری جمع آوری و توسط همان مراکز در بین دانش اموزان نیازمند همان منطقه توزیع شد و ۶ میلیارد تومان نیز توسط این نهاد جمع آوری و برای مددجویان هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: باکمک‌های جمع آوری شده برای ۲۵ هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد لوازم التحریر تهیه و قبل از بازگشایی مدارس در بین این دانش آموزان توزیع شد.

بیننده ادامه داد: در بین تمامی دانش آموزان تحت حمایت بسته‌های لوازم التحریر توزیع شد و برای تعدادی نیز از محل کمک‌های جشن عاطفه‌ها کیف و کفش و البسه تهیه و توزیع شد.

منبع:روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان

برچسب ها: کردستان ، جشن عاطفه ها ، کمیته‌امداد
