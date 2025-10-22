۱۳ دانشجوی کشور بورکینافاسو به همت سازمان امور دانشجویان و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران بورسیه تحصیلی ایران را دریافت کردند و وارد کشورمان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان امور دانشجویان، از مجموع ۲۴ بورسیه اعطا شده به متقاضیان بورکینافاسو برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران، ۱۳ دانشجو اکنون مشغول گذراندن دوره زبان فارسی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین هستند.

این گروه شامل ۱۲ مرد در مقطع کارشناسی و یک نفر در مقطع دکتری عمومی داروسازی است. در مقطع کارشناسی، این دانشجویان در رشته‌های مهندسی معدن (۶ نفر)، مهندسی کشاورزی (۲ نفر)، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، فیزیک و فیزیوتراپی به تحصیل خواهند پرداخت.

پس از اتمام دوره زبان فارسی، دانشجویان به دانشگاه‌های مربوطه معرفی خواهند شد تا تحصیلات خود را ادامه دهند.

جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌المللی طی ۵ سال آینده با تقویت ساختار مدیریتی دانشگاه‌ها، همکاری بین دستگاهی و سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است.

برچسب ها: سازمان امور دانشجویان ، دانشجوی خارجی
خبرهای مرتبط
مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان:
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان:
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تا سطح بین‌الملل ادامه می‌یابد
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
بهترین گوشی ریلمی برای عاشقان عکاسی
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
نگرانی دانشمندان از پرتاب ۴۰۰۰ آینه به فضا
وزیر بهداشت: کمبود دارو‌ها را به صورت منظم رصد می‌کنیم
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
اعطای بورسیه به ۱۳ دانشجوی بورکینافاسویی برای تحصیل در ایران
مدیریت بحران‌های کشور فناوری‌‍محور می‌شود
دوربینی که با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند
نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی
تدوین «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» در کشور/ آغاز غربالگری دانش‌آموزان متوسطه در آبان
اپراتور‌ها و مخابرات در کنار هم به توسعه ارتباطات کمک کنند / اجازه ایجاد انحصار داده نمی‌شود
هوش مصنوعی جدید یوتیوب با «جعل عمیق» مبارزه می‌کند
بازی‌های برتر گیم‌کرفت معرفی شدند
اعلام روزشمار هفته پرستار
آیا مصرف سالاد همراه غذا باعث سوءهاضمه می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
درخشش نام ۸۰ پژوهشگر در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان
اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی