۱۳ دانشجوی کشور بورکینافاسو به همت سازمان امور دانشجویان و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران بورسیه تحصیلی ایران را دریافت کردند و وارد کشورمان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان امور دانشجویان، از مجموع ۲۴ بورسیه اعطا شده به متقاضیان بورکینافاسو برای تحصیل در دانشگاههای ایران، ۱۳ دانشجو اکنون مشغول گذراندن دوره زبان فارسی در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین هستند.
این گروه شامل ۱۲ مرد در مقطع کارشناسی و یک نفر در مقطع دکتری عمومی داروسازی است. در مقطع کارشناسی، این دانشجویان در رشتههای مهندسی معدن (۶ نفر)، مهندسی کشاورزی (۲ نفر)، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، فیزیک و فیزیوتراپی به تحصیل خواهند پرداخت.
پس از اتمام دوره زبان فارسی، دانشجویان به دانشگاههای مربوطه معرفی خواهند شد تا تحصیلات خود را ادامه دهند.
جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالمللی طی ۵ سال آینده با تقویت ساختار مدیریتی دانشگاهها، همکاری بین دستگاهی و سرمایهگذاری پیش بینی شده است.