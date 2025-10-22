جعفری گفت: ما با مشکلاتی همچون طولانی بودن فرآیند جذب و عدم تمایل دانشگاه‌های دولتی به همکاری مؤسسات جذب مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، جلسه هم‌اندیشی موسسات خصوصی جذب دانشجویان بین‌الملل از کشور ترکیه با حضور دکتر سید محمد باقر جعفری، مدیر کل امورانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان و دکتر محمدرضاپورمحمدی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه برگزار شد.

دکتر جعفری، در این جلسه که با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های جذب دانشجویان بین‌الملل از کشور ترکیه به ایران برگزار شد، با تأکید بر نزدیکی فرهنگی و تاریخی میان ایران و ترکیه، گفت: این نزدیکی فرهنگی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های ما در جذب دانشجویان ترکیه‌ای است. ما باید از ظرفیت‌های شهر‌های مرزی ایران به عنوان پل ارتباطی میان دو کشور بهره‌برداری کنیم و این ارتباطات را تقویت نماییم.

مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان افزود: ایران در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۱۷ در تولید علم دست یافته و هزینه‌های تحصیل در کشور ما به مراتب رقابتی‌تر از دیگر کشور‌های منطقه است. این شرایط فرصت‌های قابل توجهی را برای جذب دانشجویان بین‌الملل فراهم می‌کند.

دکتر جعفری افزود: اعطای مجوز آموزش به زبان دوم در دانشگاه‌های برتر به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در تسهیل جذب دانشجویان خارجی است.

وی به چالش‌های فراروی جذب دانشجو نیز اشاره کرد و افزود: ما با مشکلاتی همچون طولانی بودن فرآیند جذب و عدم تمایل دانشگاه‌های دولتی به همکاری مؤسسات جذب مواجه هستیم. لازم است دانشگاه‌ها به همکاری با مؤسسات جذب احترام بگذارند و منافع مشترکی را جست‌و‌جو کنند که به نفع طرفین خواهد بود.

دکتر جعفری بر اهمیت حمایت‌های رایزنی علمی ایران در ترکیه تأکید کرد و ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های معرفی دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجوی ایرانی در ترکیه می‌تواند به افزایش همکاری‌ها و معرفی بهتر ظرفیت‌های آموزشی ایران کمک کند.

دکتر پورمحمدی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس، نیز در این جلسه به نزدیکی فرهنگی مردم ترکیه با ایران، آداب و رسوم مشابه، و مزیت جغرافیایی شهر‌های مرزی ایران اشاره کرد و گفت: تنها ۲۰ درصد دانشجویان ایرانی در کشور ترکیه در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند و اکثریت در دانشگاه‌های خصوصی مشغول به تحصیل‌اند.

وی ادامه داد: ظرفیت جذب دانشجو از کشور ترکیه بسیار بیشتر از مقدار کنونی است؛ بنابراین می‌توانیم در این زمینه برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم.

برچسب ها: دانشجویان بین الملل ، سازمان امور دانشجویان
خب پردیسا رو قوی کنین و هر پردیسی تونست بیشتر دانشجوی خارجی بگیره جایزه بگیره
