شهروندخبرنگار ما تصاویری از بارش باران پاییزی در شهرستان ارومیه استان آذربایحان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگران جوان - بارش باران پاییزی حس و حال خاصی دارد و صدای نم نم باران یادآور آرامش و حال خوب است؛ گویی طبیعت بعد از گرمای تابستان نفس تازهای میکشد و خود را برای تغییرات بزرگی آماده میکند. در واپسین روز مهرماه با ورود سامانه بارشی به کشور آسمان شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی بارانی و مه آلود شد و موجب طراوت و شادابی آب و هوای این شهرستان شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
