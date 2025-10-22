ویتکاف و جرد کوشنر در یک پرواز غیرمعمول و مستقیم و در غیاب روابط رسمی دیپلماتیک، شب گذشته اسرائیل را به مقصد ریاض ترک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی این احتمال را مطرح کردند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد او شب گذشته رژیم تروریستی اسرائیل را به مقصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، ترک کرده‌اند. این سفر با استفاده از هواپیمای شخصی ویتکاف صورت گرفته است.

سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که این پرواز، که با توجه به عدم وجود روابط دیپلماتیک رسمی بین رژیم تروریستی اسرائیل و عربستان سعودی به عنوان مستقیم و غیرمعمول توصیف شده است، در حالی انجام شد که جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بازدید از رژیم تروریستی اسرائیل بود.

شایان ذکر است که ویتکاف و کوشنر سرکردگی تلاش‌های آمریکا را بر عهده دارند که مامور پیگیری اجرای توافق صلح منعقد شده در نوار غزه هستند. این توافق اخیرا در شرم الشیخ مصر و بر اساس طرح پیشنهادی دونالد ترامپ امضا شد.

در چارچوب سفر معاون رئیس‌جمهور آمریکا به رژیم تروریستی اسرائیل، پلیس این رژیم اعلام کرد که به دلایل امنیتی مرتبط با بازدید ونس، چندین خیابان در قدس اشغالی امروز چهارشنبه به صورت متناوب بسته خواهند شد.

ونس روز سه‌شنبه وارد رژیم تروریستی اسرائیل شد و در آنجا افتتاح مرکز همکاری مدنی-نظامی برای بازسازی غزه را اعلام کرد و خواستار ادامه تلاش‌ها برای تضمین موفقیت توافق آتش‌بس شد.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز ، سفر ونس در چارچوب تلاش‌های دولت ترامپ برای تقویت آتش‌بس شکننده‌ای است که چند روز پیش حاصل شد و بخشی از طرح کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ دو ساله جاری در نوار غزه است.

منبع: آر تی