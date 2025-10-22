وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیحاتی درباره تامین دارو‌های لازم در شرایط فعال‌سازی مکانیزم ماشه ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین دارو‌ها با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه، اظهار کرد: هر هفته رصد دقیقی نسبت به کمبود دارو انجام می‌دهیم تا چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد تامین نیاز‌ها را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در زمینه تامین دارو‌های بحرانی که حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم است و نیاز به واردات دارد با بانک مرکزی رایزنی‌های لازم در زمینه تامین ارز را مرتبا انجام می‌دهیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: نمی‌توان گفت در این زمینه آنچه که مطالبه داشته‌ایم به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده، اما تامین ارز در زمینه رفع نیاز دارویی در این بخش را بانک مرکزی تا ۹۰ درصد پوشش داده است.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای تأمین واکسن آنفلوآنزا، گفت: استانداردی که برای واکسن‌های آنفلوآنزای تولید داخل تعریف شده کاملاً قابل‌قبول است، اما به‌طور طبیعی برخی تمایل دارند از نوع دیگری از واکسن‌ها استفاده کنند. در عین‌حال استاندارد واکسن داخلی مورد قبول کمیته ارزیابی است.

وی یادآور شد: ۳.۵ میلیون دز واکسن آنفلوآنزا برای مصرف نیاز داریم و بیش از ۲ میلیون دز آن تاکنون تهیه شده است.

