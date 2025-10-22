باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص راهآهن اردبیل-میانه اظهار داشت: «از آنجایی که این پروژه پس از ۲۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است، با پیگیریهای انجامشده با استاندار محترم و با تأمین منابع مالی خوب توسط رئیس جمهور ، پیشرفت فیزیکی آن تا پایان مهر ماه به ۹۴ درصد خواهد رسید. تأکید میکنم که این موضوع مهم ۲۰ ساله، در دولت جاری تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.»
وی افزود: «دیپلماسی حمل و نقل و کریدورها بسیار حائز اهمیت است. همچنین، چابهار به زاهدان تا پایان سال متصل میشود. این اتصال برای آذربایجان و روسیه اهمیت ویژهای دارد و چابهار به کریدور داخلی ایران متصل خواهد شد و اتصالات منطقهای کامل میگردد.»
وزیر راه وشهرسازی در ادامه بیان کرد: «سفر اخیر به آذربایجان بسیار اثر بخش بود. برای اولین بار پس از سالها، نشست سهجانبه جهت تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال برگزار شد. همکاران ما با قدرت و انگیزه در مسکو پیگیر هستند و قرارداد اجرایی رشت-آستارا به زودی منعقد خواهد شد.»
وی در خصوص ماجرای فرودگاه اردبیل گفت: تیم بازرسی فرودگاه اردبیل از تشریفات مقامات ناآگاه بودند لذا ناآگاهی تیم بازرسی از تشریفات مقامات دولتی باعث معطلی شد و ما تصمیم گرفتیم زمینی از اردبیل بازگردیم.