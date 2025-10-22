وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشرفت فیزیکی راه‌آهن اردبیل-میانه تا پایان مهر ماه به ۹۴ درصد خواهد رسید و امیدواریم این پروژه ۲۰ ساله، تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص راه‌آهن اردبیل-میانه اظهار داشت: «از آنجایی که این پروژه پس از ۲۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است، با پیگیری‌های انجام‌شده با استاندار محترم و با تأمین منابع مالی خوب توسط رئیس جمهور ، پیشرفت فیزیکی آن تا پایان مهر ماه به ۹۴ درصد خواهد رسید. تأکید می‌کنم که این موضوع مهم ۲۰ ساله، در دولت جاری تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.»

وی افزود: «دیپلماسی حمل و نقل و کریدورها بسیار حائز اهمیت است. همچنین، چابهار به زاهدان تا پایان سال متصل می‌شود. این اتصال برای آذربایجان و روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد و چابهار به کریدور داخلی ایران متصل خواهد شد و اتصالات منطقه‌ای کامل می‌گردد.»

وزیر راه وشهرسازی در ادامه بیان کرد: «سفر اخیر به آذربایجان بسیار اثر بخش بود. برای اولین بار پس از سال‌ها، نشست سه‌جانبه جهت تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال برگزار شد. همکاران ما با قدرت و انگیزه در مسکو پیگیر هستند و قرارداد اجرایی رشت-آستارا به زودی منعقد خواهد شد.»

وی در خصوص ماجرای فرودگاه اردبیل گفت: تیم بازرسی فرودگاه اردبیل از تشریفات مقامات ناآگاه بودند لذا ناآگاهی تیم بازرسی از تشریفات مقامات دولتی باعث معطلی شد و ما تصمیم گرفتیم زمینی از اردبیل بازگردیم.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
رعایت.. اولویت های کریدوری برای کشور حیاتیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عرفان نعمتی
۱۵:۱۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ای کاش ساخت و بهره‌برداری این راه‌آهن به بخش خصوصی سپره می‌شد تا ساختش ۲۰ سال طول نکشه.
حداقل برای فاز اردبیل - مغان این کار رو بکنید.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۴:۵۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یکیشا بمن بده خودم میسازم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مدیر کل فرودگاه اردبیل؟
۲
۸
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خانم وزیر چرا اجازه ی جستجو به نیروهای باوجودوباشخصیت ندادید وچرا طبق اطلاعات منتشرشده کارمندی راکه وجدان کاری دارد برکنارکردید؟
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اختیارشو داشته
Germany
ناشناس
۱۳:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسناد قرارداد کرسنت را شفاف کنید
۲
۵
پاسخ دادن
