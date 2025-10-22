باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نشست خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، اظهار کرد: پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به‌عنوان همکار علمی استراتژیک شرکت نمایشگاهی میلاد نور در این رویداد حضور دارد و تلاش می‌کند پیوندی مؤثر میان علم، پژوهش، فناوری و صنعت ورزش برقرار سازد.

او با اشاره به نقش پژوهشگاه در این همکاری افزود: فعالیت‌های پژوهشگاه در نمایشگاه در سه بخش اصلی به شرح زیر متمرکز است: بخش نخست که اسپورتکس استودیو هست که این بخش شامل برگزاری هشت نشست تخصصی با محور‌های علمی و کاربردی است. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی، توسعه ورزش دانش‌آموزی، تندرستی در سالمندان، نوآوری و کارآفرینی در صنعت ورزش، راهکار‌های مراقبت از جسم و روان کودکان در فوتبال، آینده فناوری در ورزش و دورنمای ایران در عرصه بین‌الملل است. همچنین در این بخش، کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای توانمندسازی فعالان صنعت ورزش برگزار خواهد شد. بخش دوم:استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که محصولات قابل عرضه در بازار دارند.

محمدی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ شرکت و استارت‌آپ برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند که با ارزیابی‌های تخصصی، مجموعه‌هایی انتخاب شدند که محصولاتشان عملیاتی شده و خدمات واقعی به جامعه ورزش ارائه داده‌اند. بخش سوم که شامل ارزیابی مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه و تدوین گزارش‌های تحلیلی و سیاستی در حوزه صنعت ورزش برای بهره‌برداری سیاست‌گذاران. در این راستا، پژوهشگاه اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی و پلتفرم‌های دیجیتال خواهد کرد تا ارتباط میان ذی‌نفعان صنعت ورزش و مصرف‌کنندگان به‌صورت منسجم و هدفمند برقرار شود.

محمدی در پایان تصریح کرد: با رویکرد علمی، حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زیرساخت‌های تحلیلی و ارتباطی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تلاش می‌کند هم‌افزایی علم و صنعت ورزش کشور را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار در این حوزه هموارتر شود.