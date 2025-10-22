باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت نوپای «رفلکت اوربیتال» (Reflect Orbital) مستقر در کالیفرنیا برای پرتاب یک آینه غول‌پیکر به فضا در سال آینده میلادی، درخواست مجوز دولتی کرده است.

به نقل از اسپیس، این ماموریت قرار است اولین گام در طرح بلندپروازانه رفلکت اوربیتال برای راه‌اندازی مجموعه‌ای متشکل از بیش از ۴۰۰۰ آینه بازتاب‌کننده نور خورشید برای افزایش تولید انرژی خورشیدی در ساعات گرگ‌ومیش روی زمین باشد.

براساس درخواستی که رفلکت اوربیتال به «کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا» (FCC) فرستاده، این شرکت می‌خواهد ماهواره «ارندیل-۱» (EARENDIL-۱) خود را سال آینده به پرواز درآورد و تاریخ پرتاب آن برای ماه آوریل پیش‌بینی شده است. این ماهواره پس از قرار گرفتن در مدار، آینه‌ای به ابعاد ۱۸ در ۱۸ متر را باز خواهد کرد تا توانایی خود را در هدایت نور خورشید به سمت اهداف روی زمین نشان دهد.

رفلکت اوربیتال که در ماه مه قرارداد ۱.۲۵ میلیون دلاری «تحقیقات نوآوری کسب و کار‌های کوچک» (SBIR) نیروی هوایی آمریکا را برنده شد، می‌گوید منظومه ماهواره‌ای آینده آن پس از غروب خورشید و پیش از طلوع آن، نور مورد نیاز را به مشتریان روی زمین ارائه خواهد داد و عملاً به ساعت‌های روز خواهد افزود.

این پروژه که افزایش تولید انرژی پاک در ساعات اوج مصرف صبح و عصر را نوید می‌دهد، ستاره‌شناسان و متخصصان تنوع زیستی را که نگران اثرات آلودگی نوری ناشی از آن هستند، نگران کرده است.

ادعا‌های رفلکت اوربیتال که در وب‌سایت آن منعکس شده‌اند، می‌گویند منظومه ماهواره‌ای شرکت امکان تولید انرژی خورشیدی را هنگام شب فراهم خواهد کرد، به رشد بهتر و قوی‌تر محصولات کشاورزی کمک خواهد کرد، احتمالاً جایگزین روشنایی شهری خواهد شد، روشنایی اضطراری را در مناطق فاجعه‌زده فراهم خواهد آورد و مردم را قادر خواهد ساخت تا هنگام شب کار کنند.

سخنگوی شرکت رفلکت اوربیتال در یک ایمیل به اسپیس نوشت که این شرکت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، مجموعه‌ای از ۴۰۰۰ ماهواره از این نوع را به فضا پرتاب کند. ماهواره‌ها در مدار خورشیدهمگام، مرز بین روز و شب را دنبال خواهند کرد و به دور زمین خواهند چرخید. ماهواره‌ها در مدار خورشیدهمگام، از قطبی به قطب دیگر سیاره می‌چرخند و هر روز در زمان خورشیدی یکسانی از یک نقطه مشخص روی زمین عبور می‌کنند.