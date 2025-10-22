مسئول برگزاری جشنواره «کرج قدیم» گفت: اولین دوره این جشنواره به مناسبت هفته فرهنگی شهر کرج و روز فرهنگی کرج به میزبانی کاخ مروارید کرج در حال برگزاری است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - میلاد پویامنش، گفت: اولین دوره این جشنواره به مناسبت هفته فرهنگی شهر کرج و روز فرهنگی کرج به میزبانی کاخ مروارید کرج در حال برگزاری است و هدف اصلی آن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، هنری و گردشگری استان البرز و شهر کرج است. 

او  افزود: این رویداد فرهنگی از ۲۳ مهرماه آغاز شده و تا ۱۲ آبان‌ماه با ۷۲ غرفه شامل صنایع دستی و سوغات البرز و دیگر استان‌های کشور، فرصتی منحصربه‌فرد برای آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ، هنر و آداب اقوام ایرانی فراهم کرده است.

مسئول برگزاری نمایشگاه سوغات و جشنواره کرج قدیم، افزود: این رویداد با مصوبه کمیته اجتماعی استانداری البرز و با حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام می‌شود. ما در تلاش هستیم تا ضمن ایجاد فضایی برای تعامل مردم با فرهنگ، هنر و سوغات محلی، فرصت مناسبی برای هنرمندان و فعالان صنایع دستی استان فراهم کنیم.

وی با بیان این که این جشنواره در حقیقت تجلی هویت تاریخی و فرهنگی شهر کرج است، گفت: کرج از دیرباز شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی بوده است و جشنواره کرج قدیم با هدف بازنمایی سنت‌ها، آداب و رسوم، صنایع دستی و سوغات اصیل این منطقه شکل گرفته است.

پویامنش درباره ساختار نمایشگاه گفت: این جشنواره شامل ۷۲ غرفه است که ۵۰ درصد آن به صنایع دستی استان البرز اختصاص دارد و در اختیار هنرمندان و صنعتگران محلی قرار گرفته است. ۵۰ درصد دیگر نیز به سوغات البرز، کرج و دیگر استان‌های کشور اختصاص یافته است تا بازدیدکنندگان بتوانند با تنوع محصولات محلی و سنتی ایران آشنا شوند.

وی توضیح داد: در این نمایشگاه انواع صنایع دستی مانند سفال، قالیچه، زیورآلات سنتی، منبت کاری، نقاشی‌های محلی و هنرهای سنتی دیگر ارائه شده است و همزمان با معرفی این محصولات، امکان خرید مستقیم آن‌ها برای بازدیدکنندگان فراهم شده است. این تجربه باعث می‌شود مردم با کیفیت و اصالت صنایع دستی استان البرز آشنا شوند و هنرمندان نیز بتوانند بازار فروش خود را توسعه دهند.

پویامنش درباره زمان برگزاری جشنواره اظهارکرد: این جشنواره از تاریخ ۲۳ مهرماه آغاز شده و تا ۱۲ آبان ماه ادامه دارد. هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۳ شب، غرفه‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دسترس بازدیدکنندگان هستند.

 این مسئول درباره برنامه‌های فرهنگی جشنواره نیز توضیح داد: هر شب از ساعت ۱۸ برنامه‌های متنوعی با عنوان جشن اقوام ایرانی برگزار می‌شود. این برنامه‌ها شامل اجرای موسیقی زنده، نمایش رقص و آداب و رسوم محلی، معرفی فرهنگ و هنر اقوام مختلف کشور و برنامه‌های آموزشی کوتاه برای کودکان و نوجوانان است. بازدیدکنندگان می‌توانند با تنوع فرهنگی ایران آشنا شوند، موسیقی و رقص اقوام را از نزدیک مشاهده کنند و درک عمیق‌تری از هویت فرهنگی کشور پیدا کنند.

وی گفت: این جشن‌ها فرصتی ارزشمند برای خانواده‌ها است تا علاوه بر بازدید از غرفه‌های سوغات و صنایع دستی، با فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ایرانی در یک محیط شاد و زنده آشنا شوند. ما اعتقاد داریم که شناخت فرهنگ و تاریخ کشور از طریق تجربه مستقیم، اثرگذاری بیشتری نسبت به مطالعه صرف دارد.

پویامنش درباره اهداف کلان جشنواره بیان کرد: علاوه بر معرفی سوغات و صنایع دستی، هدف ما ارتقای فرهنگ گردشگری، حمایت از هنرمندان محلی و ایجاد فرصت اقتصادی برای فعالان این حوزه است. همچنین جشنواره کرج قدیم با هدف زنده نگه داشتن سنت‌ها و معرفی میراث فرهنگی و تاریخی شهر کرج برگزار می‌شود.

 مسئول برگزاری نمایشگاه سوغات و جشنواره کرج قدیم، گفت: ما امیدواریم این جشنواره به یک رویداد سالانه و پایدار در تقویم فرهنگی شهر کرج تبدیل شود و بتواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ، هنر و گردشگری استان البرز ایفا کند. تجربه برگزاری این دوره نشان می‌دهد که استقبال مردم بسیار خوب بوده و این امر انگیزه مضاعفی برای برگزاری دوره‌های بعدی ایجاد کرده است.

وی درباره اهمیت حمایت از هنرمندان ابراز کرد: یکی از اهداف مهم ما ایجاد بستر مناسب برای فروش مستقیم آثار هنرمندان و صنایع دستی است. با توجه به اینکه بسیاری از هنرمندان با مشکلات بازاریابی مواجه هستند، فراهم کردن فرصتی برای معرفی مستقیم محصولات و جذب مشتریان، نقش مهمی در رونق اقتصادی آن‌ها دارد.

 پویامنش در پایان گفت: ما از همه شهروندان، خانواده‌ها و گردشگران دعوت می‌کنیم تا از این جشنواره بازدید کنند.

 حضور شما در جشنواره نه تنها باعث دلگرمی هنرمندان و فعالان صنایع دستی می‌شود، بلکه به توسعه فرهنگ و گردشگری استان البرز کمک می‌کند. امیدواریم تجربه حضور در جشنواره کرج قدیم برای همه بازدیدکنندگان خاطره‌ای شیرین و آموزنده باشد و به ارتقای شناخت مردم از فرهنگ و هنر کشور منجر شود.

کاخ مروارید میزبان برگزاری اولین جشنواره کرج قدیم شد
