وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تشکیل پرونده یکی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون تاکید کرد که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجوزهایی که برای برگزاری کنسرت‌ها دادیم به نتیجه رسیده است و مورد خاصی در یاد ندارم که مشکلی پیدا کرده باشد.



وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل پرونده برای یکی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون، تصریح کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد و ما پیگیری‌ خاصی نداریم. اگر شاکی مدعی العموم باشد طبیعتا جاهای مرتبط ورود بهتری می‌توانند داشته باشند.

وزیر فرهنگ در پاسخ به پرسشی درباره احیای روابط فرهنگی ایران و ترکیه، اظهار کرد: در سفر آقای رئیسی به ترکیه در دوره گذشته، یکی از توافقات سفر این بود که ۲۰۲۵ سال فرهنگی ایران و ترکیه باشد اما به دلیل اتفاقات سوریه و پدیدآمدن برداشت‌ها، بحث‌ها و سوءتفاهم‌ها موضوع به تاخیر افتاد.



وی یادآور شد: اما اجرای موسیقی مشترک بین ایران و ترکیه در شب حافظ فرصتی فراهم کرد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ را با حافظ شروع و تاخیرهای قبلی را جبران کنیم. قرار بر این است سال فرهنگی را ادامه دهیم و در سفری که اردوغان به ایران دارد باید این برنامه‌ها ادامه پیدا کند.



صالحی افزود: در گفت‌وگو با مقامات فرهنگی ترکیه، برنامه‌های مختلفی برای سال ۲۰۲۵ مورد توافق گرفته و استقبال و همراهی خوبی وزارت فرهنگ ترکیه در این زمینه داشته است. کمیته مشترکی بین ما و وزارت فرهنگ ترکیه تشکیل شد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ و ادامه راه در روابط فرهنگی را دنبال کنیم.



وزیر فرهنگ با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با ایران‌شناسان ترکیه، گفت: اینکه سال فرهنگی ایران و ترکیه که در محاق قرار گرفته بود دوباره احیا و مقدمه‌ای برای روابط فرهنگی دو کشور شده، پاره‌ای از برداشت‌های اولیه را مرتفع کرده است تا گام‌های جدیدی در روابط ایران و ترکیه برداشته شود. منتظر نتایج خوبی در این زمینه هستیم.

منبع: ایسنا