وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تشکیل پرونده یکی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون تاکید کرد که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجوزهایی که برای برگزاری کنسرت‌ها دادیم به نتیجه رسیده است و مورد خاصی در یاد ندارم که مشکلی پیدا کرده باشد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل پرونده برای یکی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون، تصریح کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد و ما پیگیری‌ خاصی نداریم. اگر شاکی مدعی العموم باشد طبیعتا جاهای مرتبط ورود بهتری می‌توانند داشته باشند.

وزیر فرهنگ در پاسخ به پرسشی درباره احیای روابط فرهنگی ایران و ترکیه، اظهار کرد: در سفر آقای رئیسی به ترکیه در دوره گذشته، یکی از توافقات سفر این بود که ۲۰۲۵ سال فرهنگی ایران و ترکیه باشد اما به دلیل اتفاقات سوریه و پدیدآمدن برداشت‌ها، بحث‌ها و سوءتفاهم‌ها موضوع به تاخیر افتاد.

وی یادآور شد: اما اجرای موسیقی مشترک بین ایران و ترکیه در شب حافظ فرصتی فراهم کرد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ را با حافظ شروع و تاخیرهای قبلی را جبران کنیم. قرار بر این است سال فرهنگی را ادامه دهیم و در سفری که اردوغان به ایران دارد باید این برنامه‌ها ادامه پیدا کند.

صالحی افزود: در گفت‌وگو با مقامات فرهنگی ترکیه، برنامه‌های مختلفی برای سال ۲۰۲۵ مورد توافق گرفته و استقبال و همراهی خوبی وزارت فرهنگ ترکیه در این زمینه داشته است. کمیته مشترکی بین ما و وزارت فرهنگ ترکیه تشکیل شد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ و ادامه راه در روابط فرهنگی را دنبال کنیم.

 وزیر فرهنگ با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با ایران‌شناسان ترکیه، گفت: اینکه سال فرهنگی ایران و ترکیه که در محاق قرار گرفته بود دوباره احیا و مقدمه‌ای برای روابط فرهنگی دو کشور شده، پاره‌ای از برداشت‌های اولیه را مرتفع کرده است تا گام‌های جدیدی در روابط ایران و ترکیه برداشته شود. منتظر نتایج خوبی در این زمینه هستیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: دستگیری بازیگر سینما ، سید عباس صالحی ، مجوز کنسرت
وزیر فرهنگ تاکید کرد؛
اهمیت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شرایط فعلی کشور
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
حافظ، آغازگر «سال فرهنگی ایران و ترکیه»؛
صالحی: سیاست ایران روابط گسترده‌تر با همسایگان است
۱۵:۴۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۵:۴۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شغل دلقکی همین است وقتی سطح ارتباط با خانمها بالا رود تهمت هم به همراه دارد حتی اگر تهمت و بدون واقعیت باشد .
۲
۴
پاسخ دادن
۱۴:۵۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۴:۵۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر منافق
۰
۶
پاسخ دادن
۱۴:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۴:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یه ادمی خلاف کرده این ادم سلبریتیه خیلی مجازات سنگین تری داره لطفا ماله کشی نکنیدکه به تناسب جرم کثیفی که مرتکب شده مجازات بشه تادرس عبرتی باشه برای بقیه
۱
۷
پاسخ دادن
۱۴:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۴:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تو هم‌ شاکی خصوصی داری آیا باید بازداشت بشی ؟؟؟
۳
۴
پاسخ دادن
۱۳:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۳:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
حیف شد !
شما میتوانستید وکیل مدافع باشید ، خوب می شد !!!!
۱
۲
پاسخ دادن
۱۳:۳۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۳:۳۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
منظورتون پژمان جمشیدی بود؟
۱
۵
پاسخ دادن
۱۳:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۳:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
هدف از پخش این شایعه فقط و فقط انحراف افکار عمومی بودو بس .
۱۱
۱۱
پاسخ دادن
۱۴:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۴:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
انحراف افکار عمومی از عروسی!
۱۷:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۷:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
برو بابا تو توی عروسی خودت چی می پوشی ؟ اونی که فیلم عروسی رو پخش کرده یه بیعشور بوده و دنبال باج خواهی
۱۳:۱۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۳:۱۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آخه این چه سرعتیه مدام باید بین همراه اول و ایرانسل سوئیچ کنیم ، این چه وضعشه آخه
۱
۸
پاسخ دادن
۱۳:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۳:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
حرص نخور تازه می خوان گرون ترش هم بکنن ، اگه می خوای صدات رو بشنون فقط باید ازشون تعریف کنی ، حالا با این حرص خوردن تو از نظرشون اصلا وجود خارجی نداری
