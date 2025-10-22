از افزایش فرهنگ مالیاتی تا رشد ۶۰ درصدی توزیع مالیات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کریمدادی مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: استان خراسان جنوبی با سهم ۰/۲۴ درصدی از کل درآمدهای کشور، یکی از استانهایی است که بخش عمده درآمد عمومی آن از محل مالیات تأمین میشود؛ بهطوریکه ۹۳ درصد از کل درآمدهای استان به مالیات اختصاص دارد.
او افزود: مؤدیان مالیاتی در استان شامل اشخاص حقیقی مانند کسبه، پزشکان، مهندسان و وکلا، و اشخاص حقوقی در قالب شرکتها هستند. سایر مالیاتها همچون مالیات بر حقوق، املاک، نقلوانتقال و ارث نیز طبق قوانین بودجه سالانه اعمال میشود.
کریمدادی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، مؤدیان حقیقی تا پایان شهریور ماه فرصت داشتند اظهارنامههای خود را تسلیم کنند. از ۱۱۵ هزار اظهارنامه بخش مشاغل، ۹۷ درصد مؤدیان بهصورت داوطلبانه مالیات خود را طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین کردند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد::بر اساس این تبصره، بخشی از مؤدیان از ارائه اسناد و دفاتر معاف بوده و مالیات آنان به صورت مقطوع و سیستمی تعیین میشود. این فرآیند خودکار و بدون دخالت انسانی انجام میشود و سازمان مالیاتی برای مؤدیانی که از این روش استفاده کنند، تخفیفهایی در نظر گرفته است.
او عنوان کرد: ۹۱ درصد مؤدیانِ سال گذشته (۱۴۰۲) نیز داوطلبانه مالیات خود را تعیین کرده بودند، در حالیکه این رقم در سال قبلتر ۷۲ درصد بود. این افزایش نشان میدهد سیاستهای حمایتی و فرهنگسازی مالیاتی در استان نتیجهبخش بوده و آگاهی مؤدیان افزایش یافته است.
کریمدادی تصریح کرد: نکته جالب آنکه ۸۷ درصد مؤدیان در استان معاف از مالیات هستند؛ زیرا یا مشاغل خرد فعالیت دارند یا درآمدشان کمتر از حد معافیت سالانه است. افزون بر این، مالیات بخش مشاغل در امسال نسبت به پارسال کاهش یافته که بهعنوان سیاست حمایتی از کسبوکارهای خرد تلقی میشود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ قانونی ۱۰ درصد است؛ مؤدیان مجاز هستند تنها همین میزان را از مصرفکننده نهایی دریافت کنند. درصورتیکه واحد صنفی مبالغی بالاتر مطالبه کند، تخلف محسوب میشود و مردم میتوانند از طریق سامانههای ۱۵۲۶ یا سوتزنی آن را گزارش دهند. اطلاعات گزارشدهندگان بهصورت محرمانه نگهداری میشود.
او گفت:, در روند مالیاتستانی، چنانچه مؤدی اقساط خود را طبق فرم تبصره ماده ۱۰۰ پر کند، سیستم بهصورت سیستمی برای او اقساطبندی انجام میدهد و در مقابل، مؤدیانی که پرداخت نکنند، در صورت گذشت ۴۰ روز از زمان ابلاغ، مشمول برگ اجرایی خواهند شد. همکاران امور مالیاتی پیش از اجرای اقدامات قانونی با مؤدیان تماس گرفته و هشدارهای کتبی نیز ارسال میکنند تا فرصتی برای پرداخت قرار گیرد.
او گفت: بر اساس بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی، مؤدیانی که تا پایان مهرماه تمام یا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سهماهه تابستان را پرداخت کنند، مشمول ۵ درصد اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی خواهند شد. این اعتبار قابل استفاده در همان دوره یا دورههای مالیاتی بعدی است.
کریمدادی افزود: در حوزه توزیع مالیات و عوارض نیز عملکرد خراسان جنوبی قابل توجه بوده است؛ در هفتماهه نخست امسال، مجموع مالیات و عوارض توزیعشده نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد رشد داشته و به حدود ۴۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: از این رقم، ۲۳۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به شهرداریها، ۱۲۹ میلیارد تومان به دهیاریها، ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به روستاهای فاقد دهیاری و ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حوزه عشایری اختصاص یافته است.
او ادامه داد: همچنین، در بخش توسعه ورزش همگانی مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در پارک علم و فناوری استان مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان واریز شده است.