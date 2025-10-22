باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و یکمین نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا صبح امروز همزمان با برپایی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین به میزبانی این کشور در شهر منامه برگزار شد.
بر اساس دستور جلسه این نشست بررسی برنامهها و اقدامات صورت گرفته توسط کمیته برگزاری بازیهای آسیایی #آیچی_ناگویا۲۰۲۶ توسط مسئولین برگزاری این بازیها و ارائه گزارش از روند آماده سازی میزبانان بازیهای قاره کهن مهمترین بند نشست امروزهیات اجرایی بود.
علاوه بر آن کمیته برگزاری بازیهای آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض ۲۰۲۶ نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا ارائه کرد.
گفتنی است محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان بعنوان رئیس کمیته پارآسیایی OCA و عضوهیات اجرایی شورای المپیک آسیا در این نشست حضور دارد.