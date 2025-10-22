ریلمی از گوشی جدیدی رونمایی کرد که دارای مشخصات رده بالا و دوربین‌های عالی برای ثبت عکس‌ها و ویدیو‌های با وضوح بالا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ریلمی GT۸ پرو مجهز به دوربین اصلی سه لنزه (۲۰۰ + ۵۰ + ۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز تله‌فوتو پریسکوپ و یک لنز فوق عریض است. این گوشی می‌تواند ویدیو‌های ۸K ضبط کند و از دالبی ویژن پشتیبانی می‌کند. دوربین جلوی آن ۳۲ مگاپیکسلی است.

بدنه این گوشی مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و ابعاد آن ۱۶۱.۸ در ۷۶.۹ در ۸.۲ میلی‌متر و وزن آن ۲۱۴ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۹ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۳۱۳۶ در ۱۴۴۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۵۰۸ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۲۰۰۰ کاندلا بر متر مربع است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا می‌کند که قابل ارتقا به Realme UI ۷.۰ است و از پردازنده ۳ نانومتری Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰، رم ۱۲/۱۶ گیگابایت و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

Realme همچنین دارای اسلات دو سیم کارت، پورت USB Type-C، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۱۲۰ وات است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: ریلمی ، گوشی جدید ، ریلمی 5G ، عکاسی
