تیم فوتبال شبکه دنا با شکست تیم شبکه سهند آذربایجان شرقی با نتیجه ۵ بر صفر با اقتدار به مرحله پایانی مسابقات و بازی نهایی فوتبال سازمان صداوسیما صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته شریفی - تیم کهگیلویه و بویراحمد در مرحله مقدماتی این دور از مسابقات، با پشت سر گذاشتن حریفانی چون فارس و اصفهان، به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و رقیب تیم های تهران،تبریز و سمنان شد که ظهر امروز در رقابت با تبریز توانست این تیم را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد.

بازی پایانی مسابقات فوتبال سازمان صداوسیما فردا بین تیم های یک درصدی شبکه دنا و پنجاه درصدی جام جم تهران متشکل از کارکنان سازمان صداوسیما ساعت ۱۳ در مجموعه ورزشی جام جم برگزار می شود.

یک درصد کارکنان سازمان صدا و سیما در شبکه دنا و پنجاه درصد آن در جام جم تهران مشغول کارند.

در بازی اول مرحله پایانی فوتبال کارکنان سازمان صدا و سیما ، روز سه شنبه ۲۹ مهر ، فوتبالیست های دیار دنا با پنج گل بازیکنان شبکه سهند را بدرقه بازی رده بندی کردند

گلزنان شبکه دنا، امین آزم با دو گل، صمد اسپندار ، حسین مرتضایی و‌ مسعود قهرمانی هر کدام با یک گل پیروزی و شایستگی شبکه دنا را رقم زدند

و با یک بازی جوانمردانه از سد تیم تبریز گذشتند و‌ راهی بازی پایانی شدند.

بلندای دنا ۴۴۱۲ متر، سهند اما ۳۷۰۰ متر

و بلندترین ارتفاع تهران خلنو هم به دنا نمی رسد حدود هفتاد متری کوتاهترست.

از زمان تشکیل صداوسیمای استان استان کهگیلویه و بویراحمد اولین بار است که تیم فوتبال شبکه دنا، به بازی پایانی می رسد

بازی رده بندی بین تیم های تبریز و سمنان نیز فردا ساعت ۱۱ برگزار می شود.

این دوره از مسابقات اولین بار هست که با حضور تمام استانهای صدا و

سیمای جمهوری اسلامی برگزار می شود، در دوره های گذشته معمولا در قالب دو لیگ ( لیگ ۱ شامل ۸ تیم) و ( لیگ ۲ شامل ۱۶ تیم) برگزار می شد، سال ۱۳۸۹ که مسابقات لیگ دسته یک مراکز در یاسوج برگزار شد.

تیم صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد در بین ۸ تیم شرکت کننده به عنوان دومی رسید، سال ۱۳۹۲ نیز در لیگ دو مراکز که ۱۶ تیم شرکت کرده بودند به عنوان قهرمانی دست یافت، بعد از سال ۱۳۹۲ در کسب موفقیت ناکام بود و معمولا در مراحل مقدماتی حذف می شد، در این دوره از مسابقات( سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) که با حضور همه مراکز صداوسیما و به صورت دوره ای برگزار شد.

تیم صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد با برنامه ریزی و حمایت های لازم توانست با شکست دادن تیم های قدرتمند فارس، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی به فینال این دوره از مسابقات برسد، تیم صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد برای کسب عنوان قهرمانی بازی نهایی سی ام مهر ساعت ۱۳:۰۰ به مصاف تیم سازمان صدا و سیما متشکل از کارکنان سازمان مرکزی جام جم و دانشگاه صداوسیما می رود.