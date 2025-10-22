دیجیتال ترندز گزارش داد که پرواز آزمایشی آینده استارشیپ برای اسپیس ایکس بسیار مهم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دیجیتال ترندز در پستی در مورد پرواز آزمایشی آینده استارشیپ نوشت: «پرواز آزمایشی قبلی استارشیپ اسپیس ایکس که در ۱۴ اکتبر انجام شد، برای این شرکت موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد، اما پرواز آزمایشی آینده برای این شرکت بسیار مهم خواهد بود، زیرا برای اولین بار نسخه جدید موشک V۳ را آزمایش خواهد کرد.»

این پست افزود: «دوازدهمین پرواز آزمایشی این فضاپیما، پیشرفت قابل توجهی برای اسپیس ایکس خواهد بود، زیرا موشک بهبود یافته و قابل استفاده مجدد V۳ را برای استفاده در ماموریت‌های فضایی عمیق آزمایش خواهد کرد. همچنین نسخه‌ای از استارشیپ را که برای سفر به سیارات دور طراحی شده است، آزمایش خواهد کرد.»

اسپیس ایکس هنوز تاریخ پرواز آزمایشی بعدی خود را رسماً اعلام نکرده است، اما انتظار می‌رود اواخر امسال یا اوایل سال آینده انجام شود. طبق اطلاعات موجود، این شرکت قصد دارد هر دو هفته پس از این پرواز، پرتاب‌های آزمایشی نمونه‌های اولیه استارشیپ را انجام دهد.

سیستم استارشیپ که توسط اسپیس ایکس توسعه داده شده است، از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول موشک سوپر هوی و بخش دوم فضاپیمای قابل استفاده مجدد استارشیپ است که سوار بر این موشک به مدار پرتاب می‌شود. اسپیس ایکس قصد دارد در آینده از این سیستم برای ارسال محموله به مدار زمین و انجام ماموریت‌های فضایی به ماه و مریخ استفاده کند.

منبع: Lenta