باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - دوچرخهسوار اردبیلی و بازنشسته صدا و سیما، که از آبان ماه سال گذشته بهمنظور حمایت از مردم مظلوم غزه، لبنان و جبهه مقاومت در حال رکابزنی در سراسر کشور است به خراسان جنوبی رسید و با مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار کرد.
آینهدار در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت حمایت از مقاومت و مظلومیت ملتهای غزه و لبنان گفت: حرکت شما، در روزهایی که برخیها در انفعال به سر میبرند، یادآور مقاومت و ایستادگی است.
وی افزود: هدف شما تنها دوچرخه سواری نیست بلکه این سفر نمادی از همبستگی ایرانیان با جبهه مقاومت و تلاش برای گرامیداشت یاد شهدا است.
آینه دار گفت: رسانهها، بهویژه صدا و سیما، باید نقش پررنگی در انتقال این پیام داشته باشند و ما در صدا و سیمای خراسان جنوبی آمادهایم تا پوشش رسانهای این حرکت ارزشمند را با تمام توان انجام دهیم.
حافظ صادقی از حمایتهای مسئولان استان تشکر کرد و گفت: این حرکت ادامه خواهد داشت و تا آخرین مرحله، پیگیر حمایت از مظلومان و انتقال پیام مقاومت خواهم بود.
همچنین در پایان این دیدار مدیرکل صدا و سیمای استان از حافظ صادقی دوچرخه سوار اردبیلی تقدیر کرد.