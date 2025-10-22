اداره کل هواشناسی هرمزگان هشدار دریایی سطح زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این هشدار با توجه به افزایش سرعت باد شمال غربی و مواج شدن دریا برای بعد از ظهر فردا تا اواخر وقت شنبه سوم آبان صادر شده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج با تاکید بر دریای عمان و تنگه هرمز به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: احتمال اختلال در رفت و آمد‌های دریایی در بنادر مرکزی، کشتی‌های تجاری به کشور عمان و آسیب به شناور‌ها بویژه شناور‌های سبک وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی، فعالیت‌های تفریحی و شنا با تاکید بر مناطق جاسک، سیریک، هرمز، هنگام، لارک، قشم و خروج شناور‌ها از مبادی غیرمجاز خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: تمهیدات لازم برای ر وآمد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

منبع:صدا و سیما