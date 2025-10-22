دختران ملی پوش رویینگ از شرایط این رشته گلایه کردند و از مسئولان خواستند به داد رویینگ برسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رویینگ قهرمانی آسیا در ویتنام در حالی به پایان رسید که دختران صاحب دو طلا، یک نقره و دو برنز شدند. تیم چهار نفره هم به دلیل بیمار بودن فاطمه مجلل نتوانست در فینال شرکت کند.
با این حال دختران رویینگ از شرایط راضی نیستند و با انتشار ویدیویی در فضای مجازی گلایههایی را از وضعیت موجود داشتند.
جاور: به داد رویینگ برسید
مهسا جاور گفت: ما از فینال چهار نفره جا ماندیم، چون یکی از بچهها حالش بد شد و نفر جایگزین برای رفتن به سر خط نداشتیم. فدراسیون ما جدا شد و فکر میکردیم اتفاقات خوبی میافتد، اما متاسفانه اتفاقات خوبی در راه نبود. با وجود اینکه در اردو های طولانی مدت هستیم، نتیجهای که باید را به دست نیاوردیم. نقاط ضعف زیادی وجود دارد و کاش این نقاط ضعفها را ببیند. زمان زیادی تا بازیهای آسیایی ناگویا نمانده است و باید با حقایق روبهرو شویم. خیلی کار و مشکلات داریم. به داد تیم رویینگ برسید.
نوروزی: شرایط تمرین و مربیان خوب نیست
زینب نوروزی نیز گفت: تیم رویینگ اوضاع خوبی ندارد. امیدواریم مسئولان ما را درک کنند و مشکلات و دغدغههای ما را برطرف کنند. شرایط تمرین و مربیان ما خوب نیست و دغدغه اصلی ما است. برای بازیهای آسیایی خیلی محکمتر باید جلو برویم.
زارعی: برای طلای بازیهای آسیایی باید علم داشته باشیم
کیمیا زارعی نیز بیان کرد: سال قبل از بازیهای آسیایی است و قهرمانی آسیا محک خوبی بود و در نبود چین و ژاپن به سختی توانستیم مدالهای دوره قبل را حفظ کنیم که این هم بخاطر تجربه بود. از لحاظ آمادگی عقب بودیم. تمام کشورهای آسیایی با علم و امکانات اروپا تمرین میکنند و اگر طلای بازیهای آسیایی را میخواهند که خواسته اصلی ما ورزشکاران است و فدراسیون هم قول آن را به وزارت ورزش داده است، باید در حد همان طلا علم و پشتوانه داشته باشیم.