باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی جدید یافتههای تکاندهندهای را آشکار کرده است که ثابت میکند غذاهای فوق فرآوری شده نه تنها باعث چاقی، بیماری قلبی و زوال عقل میشوند، بلکه باعث ایجاد تغییراتی در ساختار مغز نیز میشوند و ما را به سمت اعتیاد به این غذاهای فرآوری شده سوق میدهند.
این مطالعه نشان میدهد که مصرف منظم این غذاها در واقع میتواند مغز را تغییر دهد و یک چرخه معیوب پرخوری ایجاد کند که شکستن آن دشوار است.
این مطالعه که توسط یک تیم بینالمللی از دانشمندان انجام شده است، شامل ۳۳،۶۵۴ شرکتکننده از بانک زیستی بریتانیا بود که طی یک دوره هشت ساله تحت اسکن پیشرفته مغز قرار گرفتند و پس از آن عادات غذایی آنها با جزئیات پیگیری شد. نتایج نشان داد افرادی که مقادیر بیشتری غذاهای فوق فرآوری شده مصرف میکردند، تغییرات واضحی در مناطق مغزی مسئول گرسنگی و پاداش نشان دادند.
به گفته پروفسور آرسن کانیامبوا، متخصص علوم مغز در دانشگاه هلسینکی و یکی از نویسندگان این مطالعه، «این تغییرات مغزی با الگوهای رفتاری مانند پرخوری مرتبط هستند و مواد تشکیلدهنده و افزودنیهای موجود در این غذاها، مانند امولسیفایرها، صرف نظر از چاقی یا التهاب، نقش مهمی در این تغییرات دارند.»
این مطالعه نشان داد که این غذاها باعث التهاب در هیپوتالاموس، ناحیهای از مغز که مسئول تنظیم گرسنگی است، میشوند و مکانیسم سیری طبیعی را مختل میکنند. در عین حال، آنها مدارهای پاداش مغز را بیش از حد تحریک میکنند و باعث میشوند افراد حتی در صورت سیری نیز هوس این غذاها را داشته باشند و کنترل میزان خوردن خود را از دست بدهند.
این آزمایشها همچنین نشانههای اولیه زوال شناختی و کوچک شدن مغز را در مناطقی که مسئول پاداش و انگیزه هستند، نشان داد که باعث اختلال در خودکنترلی و ترویج عادات غذایی اجباری میشود.
این یافتهها مکمل مطالعهی قبلی امسال است که نشان میداد خوردن فقط ۱۰۰ گرم غذاهای فوق فرآوریشده در روز - معادل دو بسته چیپس - خطر ابتلا به بیماریهای قلبی تهدیدکنندهی زندگی را ۵.۹ درصد و خطر فشار خون بالا را ۱۴.۵ درصد افزایش میدهد.
منبع: دیلی میل