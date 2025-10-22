باشگاه خبرنگاران جوان - بوروسیا دورتموند سهشنبه شب (۲۹ مهر) در یکی از دیدارهای هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا کپنهاگن دانمارک را در دیداری خارج از خانه با نتیجه چهار بر دو شکست داد و نیکو کواچ، سرمربی زنبورها، به دستاورد بزرگی دست یافت. این مربی کروات در دوازدهمین بازیاش در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا به عنوان مربی، بدون شکست ماند (۹ برد و ۳ تساوی).
تنها لوئیس فانخال (در ۱۳ بازی اول) و فابیو کاپلو (۱۲ بازی اول) به این افتخار دست یافته بوده و بدون شکست بودند.
بوروسیا دورتموند در دیداری بعدیاش در لیگ قهرمانان اروپا باید در خانه منچسترسیتی به میدان برود و رسیدن نیکو کواچ به رکورد فانخال سخت به نظر میرسد. زردپوشان آلمانی در بازیهای هفته آینده بوندسلیگا پذیرای کلن خواهند بود. آنها در پایان هفته هفتم این رقابتها در رده چهارم جدول این رقابتها جای دارند.