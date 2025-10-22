باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش - سارا جمشیدی اظهار کرد: فاضلاب ورودی به تصفیهخانه یاسوج، در چند مرحله شامل تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی پالایش میشود تا به کیفیت استاندارد برای استفاده مجدد در کشاورزی برسد.
وی افزود: پس از اطمینان از سلامت و کیفیت پساب، این آب در آبیاری زمینهای کشاورزی اطراف شهر بهکار گرفته میشود.
جمشیدی ادامه داد: لجن تولیدی حاصل از فرایند تصفیه نیز به مواد شیمیایی قابل استفاده تبدیل میشود و هیچ آلودگی به رودخانهها یا محیطزیست انتقال نمییابد.
وی تأکید کرد: استفاده از پساب تصفیهشده در بخش کشاورزی، علاوه بر کاهش مصرف آب خام، گامی مؤثر در مدیریت منابع آبی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود.