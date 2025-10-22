باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در حالی که پیش از این اعلام شده بود که هیچ یک از دستگاهها حق ندارند سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان راهاندازی کنند، شاهد آن بودیم که برخی از سازمانها، موازی با وزارت راه و شهرسازی اقدام به راهاندازی سامانههایی از جمله نشانی و جیاف کرده بودند. این امر خود باعث ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان شده بود، چراکه در این سامانهها اعلام شده بود که ثبت اطلاعات منوط به پرداخت هزینه است. این در حالیست که در سامانه املاک و اسکان تمامی اطلاعات بهصورت رایگان ثبت میشود و از طرف دیگر، تمامی دستگاهها نیز ملزم هستند که در این سامانه اطلاعات خود را بارگذاری کنند.
اما اخیراً شاهد آن هستیم که برخی از دستگاهها، از جمله سازمان پست و همچنین سازمان ثبت احوال، اقدام به راهاندازی سامانههایی از جمله نشانی و جیاف کردهاند که همین امر باعث سردرگمی بسیاری از متقاضیان شده است.
در همین راستا، پیش از این رفیعزاده، رئیس سازمان اداری استخدامی، اعلام کرده بود که استفاده از سامانه نشانی منتفی است و تنها سامانه مورد تأیید سازمان، سامانه املاک و اسکان است.
اخیراً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامهای به رئیس سازمان ثبتاحوال کشور تأکید کرده است که ایجاد هرگونه سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان برای اخذ نشانی افراد، مغایر مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی و تخلف محسوب میشود.
در این نامه که از سوی رئیس کارگروه تعاملپذیری صادر شده، آمده است: مطابق تبصره ۴۴ مصوبه شماره ۵ کارگروه، سازمان ثبتاحوال مجاز به اخذ تغییر و بهروزرسانی نشانی افراد حقیقی از طریق درگاه خود نیست و ایجاد سامانهای مستقل با این هدف، خلاف قانون و مشمول مجازات خواهد بود.
گفتنی است برخی از کارشناسان، از جمله فرشید ایلاتی، اعلام کردهاند که برنامهریزی در حوزه مسکن تنها از طریق سامانه املاک و اسکان انجام میشود و طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، باید تمامی دستگاهها به این سامانه متصل شوند تا بازار مسکن به سمت بهبود وضعیت حرکت کند.