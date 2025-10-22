باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع مسابقه بینالمللی فیلم و عکس نیکون ژاپن ۲۰۲۵، «الهام بخش» بود که برنده جایزه بزرگ این جشنواره از بین آثار ارسالی از ۱۸۰ کشور و منطقه در سراسر جهان انتخاب شده است.
جایزه بزرگ فستیوال بینالمللی فیلم و عکس نیکون ژاپن یکی از بزرگترین فستیوالهای عکس و فیلم جهان است که از زمان آغاز به کار کمپانی نیکون در سال ۱۹۶۹، بیش از ۵۰ سال از عمر آن میگذرد و این نخستین بار است که یک ایرانی موفق به دریافت جایزه بزرگ این فستیوال میشود.
اختتامیه این رویداد در شهر توکیو ژاپن برگزار شد و جایزه این دوره توسط مدیر نیکون، مونئاکی توکوناری به فاطمه عبدی که به نمایندگی از عوامل فیلم در این رویداد حضور داشت، اهدا شد.
فیلم «قرمز کوچک، آبی بزرگ» تنها با مدت زمان ۴۰ ثانیه، به بحران محیط زیستی دریا و از بین رفتن حیات موجودات دریایی میپردازد و با پرداختی دقیق در فُرم، تنها توسط یک پلان روایت میشود.
این فیلم تاکنون منتخب رسمی بیش از ۲۹۰ فستیوال بینالمللی فیلم در سرتاسر جهان بوده است و تا به امروز موفق به دریافت چهل عنوان جایزه از جشنوارههای مختلف جهانی شده است.