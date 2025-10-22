با تلاش مأموران انتظامی شهرستان حاجی آباد قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک ناکام ماندند

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد  درتشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی بخش فارغان این شهرستان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

 وی افزود: ماموران با تشکیل تیمی و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان به محل و مسیر تردد احتمالی متهمان اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم و اجرای ایست و بازرسی مقطعی در مبادی ورودی شهرستان نهایتا به یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در حالی که توسط یکدستگاه خودرو پژو پارس دیگر اسکورت می‌شد مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را بر خود تنگ دیده و با استفاده از موقعیت منطقه، خودرو‌ها را رها و متواری شدند که در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ تعداد ۲۹ بسته به وزن ۷۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد. 

سرهنگ علی اکبر نظری با بیان این که تلاش ماموران برای دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد، خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر و لحظه‌ای در دستور کار انتظامی قرار دارد و از عموم مردم قدرشناس استان درخواست می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

منبع : پلیس هرمزگان 

 
 

 

 

برچسب ها: ناکامی قاچاقچیان ، موادمخدر ، تریاک ، حاجی آباد
خبرهای مرتبط
ناکامی قاچاقچیان در جابه جایی ۳۸۴ کیلو تریاک در رودان
ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۱۰۵ کیلو حشیش
ناکامی قاچاقچیان در انتقال محموله ۷۰ کیلویی تریاک در شهرستان حاجی آباد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک در شهرستان حاجی آباد 
صدور هشدار زرد دریایی در هرمزگان؛ یکم تا سوم آبان
آخرین اخبار
صدور هشدار زرد دریایی در هرمزگان؛ یکم تا سوم آبان
ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک در شهرستان حاجی آباد 
سارقان سوخت از شاه لوله شرکت نفت در فینِ بندرعباس دستگیر شدند