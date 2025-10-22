با تلاش مأموران انتظامی شهرستان حاجی آباد قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک ناکام ماندند

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد درتشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی بخش فارغان این شهرستان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با تشکیل تیمی و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان به محل و مسیر تردد احتمالی متهمان اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم و اجرای ایست و بازرسی مقطعی در مبادی ورودی شهرستان نهایتا به یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در حالی که توسط یکدستگاه خودرو پژو پارس دیگر اسکورت می‌شد مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را بر خود تنگ دیده و با استفاده از موقعیت منطقه، خودرو‌ها را رها و متواری شدند که در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ تعداد ۲۹ بسته به وزن ۷۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ علی اکبر نظری با بیان این که تلاش ماموران برای دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد، خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر و لحظه‌ای در دستور کار انتظامی قرار دارد و از عموم مردم قدرشناس استان درخواست می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع : پلیس هرمزگان