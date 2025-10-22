معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بر ضرورت توسعه خدمات دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: بخشی از یونیت‌های مراکز و انجمن‌های دندانپزشکی به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: دسترسی به خدمات دندانپزشکی تخصصی برای افراد دارای معلولیت به ویژه معلولیت ذهنی، همچنان یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت به شمار می‌آید. این گروه از جامعه به دلیل محدودیت‌های جسمی و ذهنی نیازمند مراقبت‌های ویژه و تخصصی در زمینه درمان دندانپزشکی هستند که متأسفانه در بسیاری از مراکز درمانی عادی امکان ارائه آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: از جمله مشکلات عمده این افراد می‌توان به اختلالات رفتاری، ناتوانی در همکاری با دندانپزشک، اضطراب شدید و نیاز به روش‌های بیهوشی یا آرام‌بخشی اشاره کرد که درمان دندانپزشکی را برای آنها دشوار می‌کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به محدودیت‌های موجود گفت: سلامت دهان و دندان این گروه نیازمند ارائه خدمات تحت بیهوشی است و اکنون در تهران تنها بیمارستان مفید این خدمات را ارائه می‌دهد. به‌طور معمول دندانپزشکان به جای ترمیم، دندان‌های این افراد را می‌کشند همچنین در حوزه دندانپزشکی افراد دارای معلولیت نیازمند ورود جدی وزارت بهداشت هستیم.

عباسی افزود: مرکز خیریه وردآورد زیر نظر سازمان بهزیستی مجوز بیهوشی را از وزارت بهداشت دریافت کرده است و در حوزه تخصصی دندانپزشکی افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند، اما مراکز روزانه بلع از لحاظ قانونی اجازه انجام خدمات دندانپزشکی ندارند. از این رو درخواست بهزیستی این است که حداقل در هر استان دو مرکز تخصصی برای ارائه خدمات دهان و دندان به افراد دارای معلولیت راه‌اندازی شود.

وی تأکید کرد: اگرچه گروه‌های جهادی در این زمینه همکاری می‌کنند، اما انتظار داریم وزارت بهداشت با تعیین مراکز مشخص و تخصصی، زمینه بهره‌مندی این افراد از خدمات دندانپزشکی استاندارد را فراهم کند.

پیگیری ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به معلولان

سید حسن امامی رضوی دبیر فرهنگستان علوم پزشکی نیز در تأیید این دیدگاه‌ها اظهار کرد: بسیاری از انجمن‌های دندانپزشکی دارای مراکز خیریه هستند که می‌توان با آنها همکاری کرد تا خدمات دندانپزشکی رایگان یا کم‌هزینه به این افراد ارائه شود و در این زمینه شخصا آمادگی پیگیری موضوع هستم.

وی گفت: امید است با برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت درمان وزارت بهداشت، بتوانیم خدمات ویژه را برای این گروه فراهم کنیم.

براساس این گزارش، سایر پزشکان حاضر در جلسه نیز بر لزوم اختصاص بخشی از تجهیزات و یونیت‌های دندانپزشکی مراکز درمانی به افراد دارای معلولیت تأکید کردند.

منبع: سازمان بهزیستی

