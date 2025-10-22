وزیر خارجه عراق تائید کرد که این کشور پیش از اینکه مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شود، نقش میانجی را داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر خارجه عراق امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه رووداو در پاسخ به سوالی درباره میانجیگری بغداد میان تهران و واشنگتن گفت: خیر، قبلاً چنین نقشی وجود داشت، اما اکنون کار دشوار شده است.

او در ادامه توضیح داد: سیاست آمریکا تغییر کرده است. زمانی که بایدن و تیمش آمدند، تمایل داشتند که مذاکرات ادامه یابد. برای مدتی ما در این میانجیگری بودیم و پس از آن عمان نقش میانجی را داشت. ما آگاهی کامل داشتیم و هماهنگی کاملی صورت می‌گرفت. ما از آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها در مورد چگونگی روند مذاکرات می‌شنیدیم. اما اکنون، همانطور که واضح است، مذاکره‌ای میان آمریکا و ایران وجود ندارد.

درحالی آمریکا پس از پنج دور مذاکره غیرمستقیم به تاسیسات هسته ای ایران حمله کرد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت ترامپ در گفت و گوی خود با سی‌بی‌اس مدعی شد: ما آماده‌ایم تا با ایران به یک راه‌حل درازمدت دیپلماتیک دست یابیم.

سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیش تر در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره مذاکره با ایران، اعلام کرد: ایران همواره آماده تعامل دیپلماتیک محترمانه و متقابل بوده است.

وی گفت: مردم ایران، این وارثان شایسته تمدنی کهن و غنی، به حسن نیت با حسن نیت پاسخ می‌دهند. اما ما ضمنا به طور دقیق می دانیم که چگونه در برابر ظلم و تحمیل مقاومت و با آنها مقابله کنیم؛ و این همان‌ تجربه سختی است که جنگ‌طلب تیره‌بخت تل‌آویو به دست آورد.

منبع: رووداو