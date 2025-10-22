در مسابقات پاراگلایدر کازرون ۳ نفر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: هنگام برگزاری مسابقات پاراگلایدر در کازرون ۳ نفر مجروح شدند.

او تصریح کرد: نیرو‌های اورژانس با حضور در محل سانحه، مصدومان را به بیمارستان ولی عصر (عج) منتقل کردند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان حادثه، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

مسابقات قهرمانی پاراگلایدر کشور در کازرون از روز شنبه ۲۶ مهر ماه با حضور ۱۰۰ نفر آغاز شد و اختتامیه این رقابت‌ها امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه است.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.