باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در نشستی خبری گفت: تلفات شبکه توزیع برق کشور حدود ۱۰ درصد است و برآورد‌ها حاکی از این است که کمتر از ۵ درصد مربوط به تلفات غیرفنی باشد هوشمندسازی شبکه برق باعث می‌تواند تلفات غیرفنی کاهش یابد و فقط با هوشمندسازی در حوزه لوازم‌اندازه‌گیری حدود ۲ درصد از تلفات غیرفنی کاهش پیدا می‌کند.

احمدی از شروع مسیر هوشمندسازی ساختمان‌ها در همکاری مشترک توانیر با سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: این مسیر در دو بخش طرفیت‌های تولید برق در ساختمان‌ها که ظرفیت‌های خورشیدی است و نصب تجهیزات هوشمند در ساختمان‌ها در حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی پیگیری می‌شود.

او ادامه داد: وزارت نیرو یک برنامه تحولی در نظر گرفته که هوشمندسازی شبکه برق و نصب کنتور‌ها و تجهیزات هوشمند است، بر مبنای این برنامه، تعاد کنتور‌ها و تجهیزات هوشمند نصب شده تا پایان سال ۱۴۰۵ دوبرابر شده و به ۱۲ میلیون دستگاه می‌رسد.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر خاطرنشان کرد: این برنامه از نظر ریالی به ۳۰ همت و از نظر ارزی به ۲۵۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز دارد.

احمدی با بیان اینکه "تعداد کنتور‌های هوشمندی که تاکنون نصب شده به ۶ میلیون دستگاه رسیده است"، گفت: از این تعداد، ۳.۵ میلیون منتور مربوط به مشترکین خانگی، ۳۵۰ هزار کنتور مربوط به مشترکین صنعتی، یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مربوط به مشترکین تجاری، ۳۰۰ هزار دستگاه مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به مشترکین عمومی ومولدهاست؛ با نصب کنتور‌های هوشمند، هیچ تغییری در تعرفه برق مشترکین به وجد نخواهد آمد و تعرفه برق در یک کنتور قدیمی مکانیکی و یک کنتور هوشمند یکسان است، اما با وجود کنتور هوشمند، امکان مدیریت مصرف برای مشترک فراهم شده و این هوشمندسازی می‌تواند به کاهش مصرف هم منجر شود.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در پاسخ به اینکه مشترکان چگونه می‌توانند با وجود کنتور هوشمند از نحوه مصارف خود مطلع شوند، گفت: کنتور‌های هوشمند صفحات قابل نمایشی برای مشترکان ندارند، اما اطلاعات این کنتور‌ها توسط سامانه‌هایی قابل خوانش و ارائه است که در این زمینه در حال توسعه سامانه "برق من" هستیم تا مشترکان بتوانند از این طریق، نسبت به مدیریت مصرف برق خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: اولویت نصب کنتور‌های هوشمند در برنامه توانیر، با مشترکان پرمصرف است که در مراجعه همکاران ما به این مشترکان، کنتور‌ها نصب شده و تمامی هزینه‌های آن با دولت است؛ یعنی بابت نصب کنتور هوشمند، هیچ هزینه‌ای از مشترک دریافت نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: تنها در خصوص تعدادی از مشترکان که محل‌های سکونت غیردائم یا به‌عبارتی خوش‌نشین دارند و این مکان‌ها اغلب خالی است، طبق آیین‌نامه مربوطه، در صورت مراجعه مأموران کنتورخوان و بسته‌بودن درب در چندین نوبت، موظف به جمع‌آوری انشعاب هستیم؛ اما برای این قبیل مشترکین تمهیداتی اندیشیدیه شده که می‌توانند درخواست نصب کنتور هوشمند بدهند تا امکان قرائت از دور برای آنها فراهم شود و در این صورت باید هزینه کنتور را پرداخت کنند؛ از طرفی با مصوبه دیروز هیئت مدیره توانیر، در صورتی که فردی اقدام به تخلف دستکاری کنتور کند و یا از انشعابخود برای تولید غیرمجاز رمزارز کند، این مشترک باید اجبارا کنتور خود را به کنترو هوشمند تغییر دهد و هزینه کنتور را هم بپردازد.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به آغاز مطالعات پروژه فهام از سال ۸۹ و آغاز اجرای آن در سال ۹۱ گفت: این پروژه با هدف ایجاد ظرفیت‌های تولید کنتور‌های هوشمند در داخل کشور بود که اگرچجه به خاطر تکنولوژی خاص آن، کمی طولانی شد، اما موفقیت‌آمیز بود و امروز ایران جزوکشور‌های برتر در حوزه ساخت کنتور‌های هوشمند است و دانش ساخت آن بومی شده و حتی صاردات کنتور‌های هوشمند نیز به کشور‌های همسایه داریم امروز ساخت کنتور‌های هوشمند برق در ایران در لبه دانش روز است و تکنولوژی آن کاملا با دانش روز جهان برابری و رقابت می‌کند.

احمدی با بیان اینکه "یکی از قابلیت‌های کنتور‌های هوشمند ارائه برخط اطلاعات است"، گفت: بدین صورت امکان تحلیل داده‌ها برای همکاران ما در بخش توزیع فراهم می‌شود و ضمن ارائه راهکار‌های کاهش مصرف، امکان شناسایی تخلفات هم وجود دارد. تاکنون از طریق کنتور‌های هوشمند، ۳۸ هزار مشترک مشکوک به بخش بازرسی جهت بررسی وضعیت مصرف، معرفی شده‌اند.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با بیان اینکه "استفاده زا ظرفیت‌های کنترو‌های هوشمند این قابلیت را به ما می‌دهد تا برنامه‌های مدیریت مصرف را بتوانیم بهتر اجرا کنیم"، گفت: برآورد ما این است که با استفاده از کنترو‌های هوشمند، در سال اینده خاموشی‌ها کاهش یافته و شرایط بهتری را از نظر ناترازی برق داشته باشیم. درحال حاضر ۵۷ درصد قرائت برق شبکه با کنتور‌های هوشمند صورت می‌گیرد که باید تا پایان برنامه هفتم، ۹۰ درصد قرائت‌ها با استفاده از کنتور‌های هوشمند باشد.

احمدی با بیان اینکه "هدف از نصب کنتور‌های هوشمند قطع از راه دور برق نیست"، گفت: برای مشترکین بدمصرف، با استفاده زا ظرفیت کنتور‌های هوشمند، می‌توان محدودیت در سقف مصرف قائل شد و این‌کار برای اولین بار در تابستان سال جاری اجرایی شد و توانستیم از این محل، حدود ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه را در زمان پیک کاهش دهیم.

او افزود: برنامه‌ای که برای سال آینده وزارت نیرو با جدیت پیگیری می‌کند، بحث توسعه استفاده از کارور‌های برق و ورود کارور‌های برق به مدیریت مصرف است که دستورالعمل اجرایی آن مشخص شده و فراخوان مربوطه در حال نهایی شدن است تا از این ظرفیت برای صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر تصریح کرد: کارور برق با روش‌های مختلف می‌تواند برق را صرفه‌جویی کرده و از طریق امکان‌هایی که مرعفی می‌شود در تالار بورس آزاد به‌عنوان برقی که تحت مدیریت بار قرار نمی‌گیرد، ارائه کند.