باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز پس از جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای طرحهای گردشگری گفت: بدون مجوز محیطزیست، هیچ مجوزی از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای ایجاد تاسیسات سبک در ساحل رودخانهها داده نمیشود.
صالحیامیری خاطرنشان کرد: همافزایی میان دستگاههای مسئول در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و محیطزیست یک ضرورت ملی است و ما در مسیر اجرای پروژههای گردشگری، خود را ملزم به رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی میدانیم.
منبع: وزارت میراث فرهنگی